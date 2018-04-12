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Yuasa Automechanika İstanbul’daydı

12 Nisan 2018, 14:01

Yuasa, Türkiye ve Avrupa’nın en prestijli otomotiv endüstrisi fuarlarından Automechanika İstanbul’da sektörle buluştu. Bu yıl Türkiye pazarına yeni giriş yapan motosiklet aküleri ilgi gördü.

Dünyanın lider akü markalarından biri olan Yuasa, Türkiye ve Avrupa’nın en prestijli otomotiv endüstrisi fuarlarından Automechanika İstanbul’da motosiklet akülerini meraklılarıyla buluşturdu. Otomotiv ve otomotiv tedarik sanayisi sektörünü her yıl bir araya toplayan Automechanika İstanbul Fuarı, 5 - 8 Nisan tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde sektörün önde gelen firmalarının katılımıyla düzenlendi. Yuasa’nın bakım gerektirmeyen yüksek performans aküleri motosikletler, arazi araçları, scooter motorlar, ATV’ler, sürücülü çim biçme araçları, motorlu su araçları ile kar kızakları da dahil olmak üzere geniş kullanım alanına sahip aküleri fuarda tanıtıldı.



Elbirlik: Pazara yenilik ve dinamizm katacağız

Dünya akü devi GS Yuasa ortaklığıyla sektöre hareket getirdiklerini belirten İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, “Motosiklet akülerinin dünya çapındaki önemli markalarından Yuasa’yı, iş ortağımız GS Yuasa’nın 100 yılı aşan tecrübesiyle Türkiye pazarına sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye’de hızla büyüyen motosiklet pazarına güçlü Japon markası Yuasa ile yenilik ve dinamizm katacağız. Japon teknolojisini yerel ve uluslararası pazardaki tecrübemizle birleştirerek her zaman en iyiyi hedefledik ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.



