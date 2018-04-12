Lassa, çiftçinin yanında

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12 Nisan 2018, 14:01

Lassa, ‘Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak’ projesinin 5. yılında, çiftçilere destek olmak için yeniden harekete geçti. Lassa’nın deneyimli ekipleri 5 Mayıs 2018 tarihine kadar 14 ilde tarım alanlarını gezecek, çiftçilere iyi tarım uygulamaları alanında danışmanlık sunacak ve tarım araçlarının yol güvenliği için çalışacak.

Brisa, 43 yıldır Anadolu topraklarında olan Lassa markasıyla çiftçilere hizmet etmeye devam ediyor. Lassa, Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak” projesi ile tarımda sürdürülebilirlik ve tarım araçlarının emniyetli ve verimli kullanımı için çalışıyor. Proje ile Lassa, şimdiye dek 23.000’e yakın çiftçiye dokundu, 17.000’den fazla reflektör montajı gerçekleştirdi ve 53.000 km yol ile 609 köy ziyaret etti.Projenin 5.yılında Lassa’nın deneyimli ekipleri yeniden köy yollarına düşecek, 14 il ve 84 köydeki tarım alanlarını gezecek ve çiftçilere destek sunacak. Lassa ziraat mühendisleri iyi tarım uygulamalarına yönelik danışmanlık hizmeti ile çiftçilere, bölgelerinde yetişen ürün çeşitlerine uygun olarak, tarımda verimlilik uygulamaları ve tarım ekonomisi hakkında danışmanlık verecek. Ayrıca, çiftçilere tarım araçlarında yol emniyeti konusunda danışmanlık sağlayan Lassa ekipleri, güvenlik açısından çok kritik bir ekipman olan traktör lambası montajını ücretsiz olarak gerçekleştirecek.Lassa’nın “Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak’ projesi ile tarımı ve Türkiye’nin çiftçisini desteklemeyi kurumsal bir sorumluluk olarak ele aldıklarını belirten Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel; “Tarımın güçlenmesi, ekonomik ve toplumsal bir kalkınma anlamına geliyor. Lassa markamızla sunduğumuz ürün ve hizmetlerle 43 yıldır Anadolu topraklarında, çiftçilerimize destek olmak için çalışıyoruz. Lastik, tarım ekipmanları arasında toprağa değen tek ürün. Bu bilinçle, emniyeti, verimliliği ve performansı artıran lastiklerimizle çiftçilerimize katma değerli ürünler sunuyoruz. Bir yandan da ziraat mühendislerimiz ile birlikte iyi tarım uygulamaları konusunda çiftçilerimize danışmanlık sağlıyoruz ve tarım araçlarının güvenli kullanımı için çalışıyoruz. Bu yıl da Bursa’dan İzmir’e, Konya’dan Diyarbakır’a ülkemizin tarım alanlarını karış karış gezmek üzere sahaya çıkıyoruz ve çiftçilerimizin toprak sevdasına ortak oluyoruz” dedi.2 Nisan – 5 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen proje ile Lassa ekipleri; Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Konya, Mersin, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Sivas, Yozgat ve Çorum illerinde tarımın ve çiftçinin güçlenmesi için çalışıyor.Tarım araçlarında doğru lastik kullanımı verimlilik, performans ve yol emniyeti açısından önem taşıyor. Araçların taşıyacağı yüke uygun lastiklerin seçilmesi ile hem lastik ömrü uzuyor hem de yakıt verimliliği gibi pek çok avantaj elde ediliyor. Ayrıca, birim alanda daha fazla üretim yapılmasını sağlamak ve verimliliği artırmak için toprak sıkıştırmasını minimumda tutan lastiklerin tercih edilmesi gerekiyor.Doğru lastik kullanımı, toprak ve ürün kalitesine de etki ediyor. Lastik ve araç kullanımı bakımından yapılan önemli yanlış uygulamalardan biri zirai alanlarda açılan kanala uygun lastik ebadının seçilmemesinden dolayı ürünlerin ezilmesi olarak öne çıkıyor.Brisa, zor şartlarda performans gösteren tarım lastiklerinin çok daha sağlam ve dayanıklı olması için öncü çalışmalar gerçekleştiriyor. Tohumdan hasada kadar geçen sürede lastiğin arazide maruz kaldığı koşullara dayanıklı özel sırt kauçuğu ile Lassa lastikleri sağlamlık sergiliyor. Aynı zamanda Brisa’nın Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları doğrultusunda çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak yenilikler de sunuluyor. Şirket, bu kapsamda lastiğin kendini daha kolay temizleyebilmesini sağlayan çift açılı dişler gibi önemli yenilikleri çiftçilerle buluşturdu.Brisa, tarım lastiklerinin dayanıklılığı ve uzun ömrü doğrultusunda çiftçilerin tarımsal çalışmalarını destekleyecek şekilde Lassa tarım lastiklerini 5 yıl garanti ile sunuyor.