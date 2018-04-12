Tur Assist'ten , yeni uygulama

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12 Nisan 2018, 13:45

Tur Assist, gerçekleştirdiği yenilikler ile sektöre yön verirken, iş ortaklarının yanında olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Tur Assist, son olarak Qlik Sense adlı raporlama uygulamasını kullanmaya başladı.

Yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına kadar farklı alanlarda toplam 6 bini aşkın birimi ile müşterilerinin en zor anlarında yanında olan Tur Assist, iş ortaklarının ihtiyaçlarına yönelik yenilikler yapmaya devam ediyor. Tur Assist, bu kapsamda son olarak yöneticiler, kurumsal müşterileri ve hizmet birimleri için Qlik Sense uygulamasını kullanmaya başladı. Görsel zenginliğinin yanı sıra, kullanıcıların kolay ve hızlı bir şekilde raporlar oluşturabilmesine imkanı veren Qlik Sense, hem kullanım kolaylığı hem görselliği hem de üstün raporlama özellikleri ile ön plana çıkıyor.Qlik Sense uygulaması sayesinde, Tur Assist’in iş ortakları, verilerine rahatlıkla ulaşabilmenin yanı sıra günlük raporlamalarla kontrol mekanizmasını kullanarak verileri çok daha hızlı şekilde yorumlayabilir hale geldi. Kolay ve esnek kullanım olanakları sayesinde, bir yandan kullanıcı memnuniyeti sağlarken bir yandan da önyüzlerde gösterilen verinin güvenilirliğini sağlamaya yardımcı olan Qlik Sense aracılığıyla verilere çok hızlı ulaşarak müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik daha hızlı aksiyon alınabiliyor. Uygulama sayesinde Tur Assist’e karşı duyulan memnuniyet oranlarında da artış gözlemleniyor.