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SsangYong’tan Nisan kampanyası
12 Nisan 2018, 13:41
Türkiye distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Dış Ticaret’in yürüttüğü Güney Koreli 4x4 uzmanı SsangYong, Nisan ayı boyunca Tivoli, XLV ve Korando Sports modellerine cazip fırsatlar sunuyor.
Nisan ayına özel avantajlı fiyatlarla SsangYong SUV araçlar Showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor.
Tivoli
•“Altın Direksiyon" ödüllü Tivoli *93.750 TL’den başlayan inanılmaz fiyatlarla showroom´larımızda sizleri bekliyor.
XLV
•XLV´yi *117.700 TL´den başlayan fiyatlarla hemen al!
Korando Sports
•Korando Sports´u, *105.500 TL´den başlayan fiyatlarla hemen al!
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