Hödlmayr, filosuna dev yatırım yapmayı planlıyor

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12 Nisan 2018, 13:37

Hödlmayr Lojistik Türkiye, sektördeki zorlu koşullara rağmen 2017 hedeflerine ulaştı. Hödlmayr Lojistik Türkiye’nin kendi araç filosuna yapmayı planladığı bir milyon avronun üzerindeki yatırım, otomotiv uzmanları tarafından büyüme planlarının güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.





Araç filolarını bu yıl yüzde 20 oranında büyüteceklerini belirten Hödlmayr Lojistik Türkiye Genel Müdürü Hande Çarıkcı, “Hedeflerimiz son derece iddialı ve filomuzu genişleterek yıllık araç taşıma hacmimizi 140 binden 240 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. 2018 için diğer bir hedefimizi ise ortaklarla birlikte uygun depolama kapasiteleri oluşturmak.” dedi.Otomobil taşımacılığının gerektirdiği yüksek kalite anlayışını karşılayabilmek için insan kaynaklarına yatırım yapmanın çok önemli olduğunu ifade eden Çarıkcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Faaliyetimizin en önemli yanı bir yandan özel malların, yani yüksek kaliteli yeni araçların taşınmasıdır. Diğer yandan ise net bir şekilde itimat konusudur, yani personelimiz bize hem bir işveren hem bir ortak olarak güvenebilmektedir. Sürekli büyüyen, uluslararası çapta faaliyet gösteren bir aile şirketi olarak içinde yaşadığımız sürekli değişim çağında büyük ihtiyaç duyulan sağlam temeli sunuyoruz. E-mobilite ile birlikte çalışanlarımızı yeni ve heyecan verici görevler bekliyor.