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Tüm filo için akıllı tek cihaz
11 Nisan 2018, 16:35
Nitro Bilişim’in Jaltest arıza tespit cihazları tüm marka ve modellerle uyumlu, kurulumu ve kullanımı kolay, dili de Türkçe...
Nitro Bilişim Otomotiv, otomotiv sektörüne elektrik - elektronik çözümler sunan, arıza tespit ve ECU programlama cihazları satış ve satış sonrası teknik hizmetleri veren Adana - Seyhan merkezli bir firma.
Arıza tespit - diagnostik ve beyin programlama alanında on yıllık tecrübesi, uzman kadrosu, modern yönetim ve hizmet anlayışı ile öne çıkan firma, İspanyol Colaji firmasının Jaltest arıza tespit cihazlarının Türkiye distribütörlüğünü yürütüyor. Türkiye çapında bayi yapılanmasını tamamlayan firma, İstanbul'da İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki şubesiyle hizmet veriyor.
Jaltest arıza tespit cihazı sayesinde araç filosu olan başta taşıma ve lojistik firmaları olmak üzere kamu kurumları, özel işletmeler, belediyeler, tamir ve bakım hizmeti veren servisler, her bir marka araç için tek tek cihaz almak yerine tek bir arıza tespit cihazı ile tüm araçlara müdahale edebiliyorlar.
Dili Türkçe, kullanımı kolay
Nitro Bilişim Pazarlama Müdürü Gökhan Özel, Jaltest arıza tespit cihazları ile ilgili olarak şu bilgileri veriyor: “Tamamen Türkçe olan Jaltest universal bir arıza tespit cihazıdır. Kamyonet, traktör, hafif ticari vs. tarzı araçların arıza tespit işlemleri için özel olarak geliştirilmiştir. Kullanımı oldukça kolay olan bir üründür ve kullanıcılarına filolarındaki tüm araçların arıza tespitlerini sadece tek bir cihazla yapma olanağı sunar.
Jaltest arıza tespit cihazı bütün araç marka modellerine giriş yapmak için tasarlanmıştır. Bütün araç grupları ile tam uyumluluk gösterir ve fiyat performans açısından inanılmaz çözümler sunar.
Nitro Group ailesi olarak 5-8 Nisan’da düzenlenecek Automechanika fuarında Jaltest arıza tespit cihazını görücüye çıkartmayı planlıyoruz. Ürünlerimizi Hall 14-A120’deki standımızda tanıtacağız.
Uzmanlık konsepti
Arıza tespit cihazlarının yanı sıra beyin programlama cihazları, kablo ve sarf malzemeleri, akü takviye cihazları, araç takip cihazları, kablo ve sarf malzemeleri ile oto aksesuar ve yedek parçaları olmak üzere toplamda 500 farklı ürünün satışını gerçekleştiriyoruz. Firmamızın çalışma prensibi satış sonrası hizmetini, teknik servis hizmetini veremediğimiz hiçbir ürünü satışa sunmamaktır.
Teknik servis departmanımız geliştirdiği simülasyon sistemleri sayesinde normalden çok daha uzun süren arızalara araç başındaymış gibi müdahale edebilen bir uzmanlığa sahiptir ve bu çalışmalarla müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde tutulması hedeflenmektedir.
Türkiye’nin dört bir yanında
Nitro Bilişim olarak on yıla yaklaşan tecrübe ile otomotiv sektörüne hizmet veriyoruz. Geçen sürede Türkiye’nin dört bir yanına nüfuz etmeyi başardık. Türkiye’nin tüm bölgelerinde bayi ağımızı kurduk, İzmir’den Iğdır’a kadar aynı kalitede hizmet sunmayı kendimize misyon edindik.
İstanbul - İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde açılan şubemiz ile de öncelikle İstanbul olmak üzere Avrupa’ya kapılarımızı açtık.”
Akıllı diagnostik
Araçların atıl kalmasını engellemek için kullanılabilecek en iyi diagnostik ekipmanı ve destek ekibi olarak tanımlanan, çoklu marka ve çoklu sistem diagnostik cihazı Jaltest, yalnızca hata kodlarını okuyan bir sistem değil, sunduğu teknik bilgiler, hata tespit klavuzları, yedek parça bilgileri ile filo ve servis yönetimini kolaylaştıran bir sistem.
1. Araç atölyeye geldiğinde (Sağlamlık Testi) plakası üzerinden bakım veya tamir kayıtlarına bakılır.
2. Cihaz üzerinden Jaltest linkine girilir ve aracın sistemi üzerinden analiz yapılır ardından hızlı ve detaylı bir şekilde arıza tespiti yapılır. Bileşenler hakkında bilgi verilir. Hatadan etkilenen yerler ekrandan gösterilir.
3. Jaltest arıza teşhisi kılavuzları, kolay ve etkin bir şekilde araçları tamir etmeye kılavuzluk yapar. Belirtilere göre aracın verdiği mesajlar, hatanın olası nedenleri, tamir adımlarında açıklanır ve mantıklı bir liste halinde sistemde yer alır.Her adımda gerekli teknik bilgiler ile kullanıcı desteklenir. Kablolama şemaları, bileşenlerin yerleri gibi tüm gerekli bilgilere anında ulaşım sağlar.
4. Yedek parça bilgileri, bir liste halinde ortaya konur, üretici veya distribitörün bilgileri de ekrana gelir.
5. Jaltest arıza teşhis fonksiyonları örneğin; aktivasyonlar, ölçümler ve kalibrasyonlar sayesinde araç kolay bir tamirat sürecinden geçer.
6. Tamir - bakım sonrası da yine araç kontrol edilir, sistemin yaptığı ve yapacağı operasyonlar teyit edilir. Bunlardan sonra hafızada yer alan hatalar temizlenir.
7. Jaltest rapor düzenlenmesine imkan tanır. Tamirat esnasında yapılanlar detaylı bir şekilde raporda yer alır.
Fonksiyonlar
Gökhan Özel, Jaltest arıza tespit cihazlarının sunduğu fonksiyonlarla ilgili olarak da şu bilgileri verdi:
Filo bireyselleştirmesi: Bu fonksiyon filonuzu bireyselleştirme imkanı sunar. Yeni marka araçları filonuza eklediğinizde bunlara ait lokasyon, imajlar ve yorumlar da sisteme eklenebilir.
Araç plakası üzerinden diagnostik: Bu modelde bir kere müşteri ve araç portföyü oluşturulduktan sonra sistem listelerine ve bilgilere ulaşmak hızlı ve kolaydır. Yalnızca plaka girilir. İlave avantajlar için, desteğin yanı sıra aynı seçim adımlarını atmamak için diagnostik raporu müşteri ve araca doğrudan eklenir.
Özel fonksiyonlara doğrudan erişim: Özel fonksiyonların doğrudan ulaşım için düğmeleri bulunur. Tamir sürelerini optimize etme atölyeler için çok önemlidir. Bu da zaten sistemin ana hedeflerinden birisidir.
Sistem ekranı: Bu sistem diagramında anında ölçüm grupları ekranda gösterilir. Bunlar kullanıcı için toplu bir görüş imkanı sağlar. Sistemin çalışması için önemli değerlere hızlı bir şekilde erişilir.
Sanal enstrümanlar: Sistem ölçümleri sanal enstrümanlar ile ekranda gösterilir. Örneğin: Isı, basınç, voltaj değerleri... Optimum operasyon aralığı, maksimum ve minimum değerler kullanıcının anlaması için işaretlenmiş durumdadır. Bu sayede sistem kolay kontrol edilebilir.
Interaktif kablolama diyagramları: Kablolama diyagramları üzerinden diagnostik yaparken, bileşenler ve teknik bilgilere, bunlarla ilgili dökümanlara, yorumlara ve lokasyona doğrudan ulaşılabilir. Kablolama diagramları ile birlikte Jaltest yazılımı; pnömatik, yakıt ve şematik hatları teknik değerleri açısından imaj olarak, lokasyonlar düzeyinde işleyerek teknisyenlerin işlerini kolaylaştırır.
Tamir süreleri: Atölye süresi yönetimi ve üretkenliğini arttırmak için bir tahmin fonksiyonu geliştirilmiştir. Araç ile gerekli olan bilgiler sayesinde her operasyonun etkinliği ve sisteme olan etkisi hesaplanır.
Yakıt sistemi diagramı: Farklı yakıt sistemlerinin nasıl çalıştığını anlamak için teknisyenler tarafından yakıt sistemi çalışma diyagramları kullanılır.
İlave modüller: Diagnostiği yapılacak olan tüm araçlar için, detaylı teknik bilgiler, imajlar, piktogramlar, grafikler, diagramlar ve resimlerden oluşan bu modeller, hatanın tespit edilmesi, hatanın yerinin ve nasıl olduğunun gösterilmesinde kullanılır.
ETM - Elektronik Test Modülü: EBS fren modüllerinin testlerini gerçekleştirmek ve modül kalibrasyonlarını yapmak amacı ile üretilmiş modüldür. Dinamik bir yapıya sahip olan ve yılda 3 kere güncellenen modül; çok sayıda EBS elektronik modülünü (Wabco, Knorr, Haldex elektronik kontrol modülleri), ABS / EBS endüktif tekerlek hız sensörleri ve fren balataları sensörlerini test etmek için kullanılır.
ETM araç üzerindeki sensörleri bağımsız olarak test etmeyi, bu sensörler ile kontrol ünitesi gibi iletişim kurarak bu kabloların hasar görüp görmediğini, problemin hangi sensör ve kablodan kaynaklı olduğunu doğrular.
GRP modülü: Bir servis ağında veya filoda, GRP modülü tüm bilgilerin senkronize olmasını sağlar. Araçlar hakkındaki bilgileri, tüm servisler ağ üzerinden görür. Bakım, tamir hızlı biçimde yapılır, araçların daha çabuk iş başı yapması sağlanır.
Jaltest sistem ekranında arıza teşhisleri anlık olarak görüntüleniyor.
Bu sayede Jaltest kullanıcısı sistemin hata teşhis özelliklerine hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.
Sanal göstergelerde ısı, basınç ve voltaj değerleri ilgili yerlerle bağlantılı olarak kullanıcıya sunuluyor ve maksimum ve minimum değerler, kullanıcının sistemi hızlı bir şekilde değerlendirip sonuç alabilmesini sağlıyor.
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Jaltest Telematik araç takip ve yönetim sistemi
Jaltest Telematik, M2M araç yönetim sistemine sahip. Bu sistemle;
- Araçla ilgili gerçek zamanlı bilgilere ulaşılması
- Sürücünün ihtiyaçlarına göre alarmların oluşturulması
- Sürücü, filo yöneticisi ve atölye iletişimi
- Farklı raporların oluşturulması
- Filo yönetimi (araçlar ve sürücüler)
- Uzaktan takograf veri yüklemeleri
- Bakım bildirimleri ve atölye yönetimi ile bakım sürelerinin azaltılması,
- Maliyet kontrolü
- Filonun verimliliği ve etkinliğinin artırılması
- Düşük yakıt tüketimi
- Sürüş optimizasyonu
- Zaman yönetiminin iyileştirilmesi
- Mükemmel sipariş yönetimi ve
- Karar vermeyi destekleyen araçlar sayesinde müşterilere daha iyi bir hizmet sunarak karlılığı artırmak mümkün oluyor.
• Bulut teknolojili Jaltest Telematik; bulunulan yerin konum bilgilerini ve aracın beynindeki verileri kendi bulut sunucusuna gönderiyor. Bu sayede mobil uygulama veya kullanıcıya verilen panel üzerinden kolayca tüm bilgilere erişilebiliyor.
• Tek bir ekran üzerinden bütün araçlar görülebiliyor, rölanti, hız, duraklama başta olmak üzere araçla ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.
• Binek araçlardan taksilere ve her tip ticari araç filosuna kadar çok geniş bir kullanım alanına sahip Jaltest Telematik sistemi üzerinden araç arıza kodları okunabiliyor ve silinebiliyor.
• Raporlama sistemi ile gidilen yol miktarı, sürüş zamanı ve sınır ihlali gibi veriler 60 güne kadar kaydedilebiliyor.
• Yakıt tüketim sistemi ile kaç km’de ne kadar yakıt tüketildiği görülüyor.
• Canlı araç verilerine erişim sağlanabiliyor, aracın o anki hızı ve motor sıcaklığı görüntülenebiliyor. Jaltest Telematik’in uzaktan tanılama konsepti, gerçek zamanlı olarak aracın elektronik sistemi üzerinden hataları okuyor. Ciddi bir arızanın araç üzerinde aşırı bir zarara sebebiyet vermesinden önce bozuk donanımlar hızlı bir şekilde tespit ediliyor.
• Anlık SMS bildirimi ile ani hızlanma, ani fren, sınır ihlali, arıza uyarısı gibi bildirimler cep telefonuna mesaj olarak gönderilebiliyor ve sisteme kayıt ediliyor.
Jaltest Telematiği ile filonun yöneticisi, atölye şefi ve aracın sürücüsü arasında sürekli ve akıcı bir iletişim sağlanıyor.
Web portalı aracılığıyla, tüm bilgilere dünyanın her yerinden gerçek zamanlı olarak erişebiliyor.Bu platform; internet bağlantısı ve çoklu dil ile herhangi bir cihazdan (PC, tablet, Smartphone ...) erişilebilen bir platform.
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https://www.obdtest.com/
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