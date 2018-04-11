Birmot, yeni Küçükyalı şubesi açıldı

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11 Nisan 2018, 13:07

Türkiye’nin, 1928 yılında kurulan lider otomotiv perakendecisi Otokoç Otomotiv bünyesinde yer alan Birmot, Anadolu yakasında entegre satış ve satış sonrası hizmet çözümleri sunduğu Küçükyalı şubesinin açılışını törenle gerçekleştirdi.

Birmot Küçükyalı’nın yeni şubesi için 10 Nisan Salı günü düzenlenen açılış törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç ve Birmot Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Karaoğuz katıldı.Açılış töreninde konuşma yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Otokoç Otomotiv ve Tofaş’a bu yatırım için çok teşekkür ediyorum. Böyle tesisler açıldıkça biz de yönetimler olarak çok seviniyoruz. Bu tesisin diğer firma ve yatırımcılara örnek teşkil etmesini dilerim.1970’li yıllarda babam Almanya’da bir otomotiv fabrikasında çalışıyordu. Yılda 200 otomobil ve bine yakın motosiklet üretiliyordu, bizim için bunlar o zaman çok büyük rakamlardı. Baktığımızda, Türkiye’de otomotiv sektöründe geçen yıl itibariyle 28 milyar doların üzerinde ihracatımız var. Bu başarının tüm paydaşlarına teşekkür ederim. Koç Topluluğu, Türkiye’de pek çok sektörde olduğu gibi otomotivde de öncü konumdadır. Bu yatırımın hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini temenni ederim.” dedi.Törende bir konuşma yapan Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen; Otokoç Otomotiv’in bu yıl 90. yaşını kutladığını paylaşarak sözlerine şöyle devam etti; “Türk otomotiv sektörünün tarihi bu şirkette yatıyor. Otokoç Otomotiv, tarihi boyunca birçok değişim ve dönüşüm geçirerek özellikle son 5 yılda, hem yurt içinde, hem de yurt dışında hızlı ve karlı büyüdü. Bu yıl 50. yılını kutlayan Tofaş şirketimiz de Türkiye’de otomotiv sanayinin gelişimine öncülük etti. Türk mühendislerin imzasıyla, 2015 yılında üretimine başlanan Egea Sedan modeli, ulaştığı satış performansıyla iki yıldır üst üste en çok tercih edilen binek araç modeli oldu.”90 ve 50 yıl gibi sürelerin şirketlerin tarihinde çok önemli olduğunu vurgulayan Çimen, “Tüzel kişilikleri bu kadar uzun süre yaşatmak kolay değil. Değişimi görmek, zamanı ve geleceği doğru okumak çok önemlidir. Otomotiv işinde hem araçlar, hem teknoloji, hem de sağlanan hizmetlerin yapılış şekli değişiyor. Bütün bu değişimin içinde teknoloji ve DİJİTALİZASYON var. Önceden otomotiv perakendeciliğinde tesis ve yetişmiş insan kaynağı yeterliydi, şimdi müşteri ile sürekli bağlantıda kalacağınız sanal tesisler gerekiyor. Bu tesisler, müşteriyi tesise girerken tanıyacak, alışkanlıklarını önceden bilecek, tüm bilgileri dijital ortamda aktaracak ve bir sonraki ziyaret için bağlantıda kalacak yapılar olmalı.” dedi. Çimen sözlerine son verirken Birmot’un yeni tesisinin hayırlı olmasını temenni etti ve bu vesileyle Otokoç Otomotiv’in 90.yılını ve Tofaş’ın 50.yılını kutladı.Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir ise törende yaptığı konuşmada Otokoç Otomotiv olarak vizyonları doğrultusunda müşterilerinin yol arkadaşı olmak istediklerini belirtti. Özdemir, “Bilindiği üzere Otokoç Otomotiv, Türkiye’nin ilk otomotiv şirketidir. Merhum Vehbi Bey’in, 1928 yılında ilk Ford acenteliğini alması ile faaliyetine başlamıştır. Bundan 44 yıl önce araç kiralama işine adım atmış, Avis markası ile Türkiye’deki araç kiralama sektörünün öncülüğünü yapmıştır. 2012 yılında, yurt dışına açılma stratejimiz ile o tarihten bugüne her yıl yeni bir ülkede faaliyet göstermeye başladık. Son olarak, Yunanistan’da 32.000 adetlik araç filosu ve 455 mn euro aktif büyüklüğüne sahip Avis, Budget ve Payless araç kiralama şirketini satın aldık. Bundan 3 yıl önce ise, dünyanın en büyük araç paylaşım iş modeli Zipcar’ı İstanbul ile buluşturduk. Otokoç Otomotiv, 90 yıllık tarihi ile ülkemizin en köklü kuruluşu olurken, çağın ruhunu yakalayan, yenilikçi ve dinamik olma özelliğini korumuş, birçok ilke imza atmıştır. Bugüne geldiğimizde ise şirketimiz; Türkiye dahil 9 ülkede, 3500 çalışanı ile 350’nin üzerinde lokasyonda faaliyet göstermektedir. Temsil ettiği 10 marka ile 100 bin adedin üzerinde araç satışı, 80.000 adetlik araç kiralama filosu ve bu yıl hedeflediği 9 milyar lira cirosu ile küresel büyük bir yapı haline gelmiştir. Bugün tesis açılışını yaptığımız Birmot, Fiat, Alfa Romeo, Jeep ve Maserati markalarını müşterilerimizle buluşturmaktadır. Türkiye’deki yaygın 22 hizmet noktası ile tüm otomotiv çözümlerini sunmaktadır. Bugün Küçükyalı’da yeni bir tesise daha kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz.” diye belirtti.Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç yaptığı konuşmada; “Geçtiğimiz yılı 120 bin adetlik toplam satışımızla, pazar payımızı %11’den yüzde 13’e yükselterek kapattık; 29 ilde lider marka olduk. 2018’in ilk 2 ayında da 30 ilde liderliği elimizde tutarak bu alanda öncülüğümüzü koruyoruz. Markamız, büyüyen ürün gamımız ve güçlü bayi teşkilatımızla pazarda ivme kazanmaya devam ediyor. Değerli iş ortağımız Birmot bugün otomotiv perakendeciliğindeki derin tecrübesi ve güçlü kurumsal yapısıyla, Fiat markamızın bayiliğini Türkiye genelinde 15 ayrı noktada başarıyla sürdürüyor. Küçükyalı tesisimizin satış ve servis hizmetleri ile İstanbul’daki performansımızı daha da arttıracağına, en önemlisi yüksek müşteri memnuniyeti yaratılacağına inanıyorum” dedi. Aytaç sözlerini “Müşterilerimizin, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili deneyimleri bizim için çok önemli. Dolayısıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren, onlar için değer yaratan hizmetler üretmek en büyük önceliğimiz. Bu yaklaşımımızın en güncel örneği olarak Tofaş’ta geliştirilen ve ilk etapta Egea model ailesinde devreye aldığımız bir uygulamayla sınıfındaki ilk uzaktan erişim teknolojisini müşterilerimize sunmaya başladık. Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasıyla müşterilerimizin deneyimini bir üst boyuta taşıyacağız” diyerek sürdürdü.Birmot Küçükyalı’da Fiat araçların satış, servis, yedek parça, sigorta ve 2. el araçların showroomunun yanında Alfa Romeo ve Jeep marka araçların satış sonrası hizmetleri sunuluyor. Ayrıca Avis araç kiralama ve Zipcar araç paylaşım noktası olarak da hizmet verecek olan Birmot Küçükyalı, bin m2’si Fiat Showroom, 5 bin 300 m2’si Fiat, Alfa Romeo ve Jeep servisi, 500 m2’si ikinci el showroom olmak üzere toplam 6.800 m2 kapalı, toplam 11.000 m2 alan üzerine kurulu.