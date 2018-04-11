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Ustalar, Opet için beraber çalışacak

Ustalar, Opet için beraber çalışacak

Tarih 11 Nisan 2018, 12:56

OPET reklam filmleri için üçüncü kez bir araya gelen Türkiye’nin iki dev oyuncusu Metin Akpınar ile Ata Demirer, bu kez duygusal bir filmle seyirci karşısına çıkıyor.

Filmde, Türkiye Kalite Derneği (KalDer ) tarafından yapılan araştırmalarda kesintisiz 12 yıldır müşteri memnuniyeti ve bağlılığının zirvesinde yer alan OPET’in sosyal sorumluluk çalışmaları ve fark yaratan uygulamaları anlatılırken, markanın değerlerine de dikkat çekiliyor.

KalDer (Kalite Derneği) tarafından yapılan araştırmalara göre (TMME ve TMS) aralıksız 12 yıldır müşteri memnuniyeti ve müşteri bağlılık seviyesi en yüksek marka seçilerek zirveye yerleşen OPET’in, duayen tiyatrocu Metin Akpınar ve sevilen komedi sanatçısı Ata Demirer ile imza attığı reklam filmi serisinin üçüncüsü çekildi. İlk filmde yeni nesil teknolojilerle donatılan Akıllı OPET İstasyonlarını, ikinci filmde OPET’in yüksek performans sağlayan ürünlerini sıcak bir hikaye eşliğinde seyirciye aktaran ünlü ikili, bu kez de OPET’in sadece bir akaryakıt dağıtım markası olmadığına vurgu yapıyor.

Filmde yine bir baba-oğlu canlandıran Metin Akpınar ve Ata Demirer, OPET’in sektörde büyük dağıtım markaları arasındaki tek yerli marka olarak, sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan memleket sevgisini duygusal bir dille anlatıyor. Metin Akpınar, filmde seyirciye bir de sürpriz yaparak ‘Sevemez Kimse Seni’ şarkısını seslendiriyor. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği reklam filminin çekimleri İstanbul ve Çanakkale’de üç günde gerçekleştirildi.

 

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