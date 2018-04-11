IVECO üst yapıcılar ve filo müşterilerini İtalya’daki fabrikasına götürdü

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11 Nisan 2018, 12:50

Iveco’nun off-road filo müşterileri ve üst yapıcı firmalarının yöneticileri Astra, Daily ve Eurocargo’nun İtalya’daki üretim sürecini yerinde gördü.





Iveco, off-road filo müşterileri ile kamyon ve hafif ticari araç üst yapıcıları için İtalya ziyareti düzenledi. 22-24 Mart’ta iki ayrı grup halinde gerçekleştirilen fabrika ziyaretlerine; filo müşterilerinden 12, üst yapıcılardan 14 olmak üzere toplam 26 üst düzey yönetici katıldı.12 yöneticiden oluşan Iveco’nun off-road müşterileri Astra’nın Piacenza fabrikasını ziyaret ederken, 14 yöneticiden oluşan hafif ticari ve orta segment kamyon üst yapıcılarının oluşturduğu grup ise Daily’nin üretildiği Suzzara ve Eurocargo’nun üretildiği Brescia fabrikasını gezme imkanını buldular. Her iki grubun fabrika ziyaretine de Iveco’nun Türkiye’deki ve İtalya’daki yöneticileri eşlik etti.Hafif ticari araçlara ve orta sınıf kamyonlara üstyapı hizmeti sunan 14 yöneticiden oluşan grup, Daily Suzzara ve Eurocargo Brescia fabrikasını ziyaret ettiler. Iveco Daily üretiminin yüzde 80’ini gerçekleştiren Suzzara Fabrikası’ndaki üretimi yerinde görme imkanı bulan üst yapıcılar, özellikle fabrika içerisindeki Daily Center olarak adlandırılan 3 bin metrekarelik alandan oluşan showroomdan çok etkilendiklerini ifade ettiler. Üst yapıcılar, Daily’nin Suzzara fabrikasını gezdikten sonra ertesi gün Eurocargo kamyonların üretildiği Brescia fabrikasını ziyaret ettiler. Üst yapıcılar ziyaretlerinde IVECO’nun doğal gazlı, elektrikli ve hibrid araçlarını da görme imkanı buldular.Iveco’nun off-road müşterilerinden oluşan grup ise Piacenza’daki Astra fabrikasının üretim süreci hakkında bilgilendirildiler. 70 yıllık geçmişe sahip Astra fabrikasında kullanılan otomasyonun beklentilerinden daha fazla kullanıldığını gördüklerini söyleyen Iveco’nun Türk off-road müşterileri, bu durumun kendilerini çok memnun ettiğini belirttiler. Astra Piacenza fabrikasının ziyaretinden sonra off-road müşterileri Astra’nın son teknoloji araçlarının şantiye performansını yakından gördüler. Ziyaretçiler daha sonra Ferrari Müzesi’nde keyifli bir zaman geçirdiler.2017’de kuruluşunun 70. yılını kutlayan Astra, İtalya Piacenza’da üretim yapıyor. 2013 yılından bu yana CNH Endüstriel’in bir parçası olan Astra, sağlamlık, güvenirlilik, çok yönlülük ve ihtiyaca özel çözümler üretme konusunda lider markalar arasında yer alıyor. Özellikle maden ve taş ocakları , zorlu inşaat işleri, akaryakıt ve ağır nakliye sektörlerine yönelik faaliyet gösteren firmalar tarafından tercih ediliyor.Standart üretim yapmayan, tamamıyla müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yani “terzi usulü üretim” yapan Astra, araçlarında diğer üreticilerin hiçbiri tarafından kullanılmayan özel çelikten imal edilen şasi ve bugi yapısıyla öne çıkıyor. Avrupa ve Kuzey Afrika’daki birçok ülke için askeri araç da üreten Astra, 4 akslı rijit kamyonlarda farklı komponentlerle 60 ton G.V.W teknik kapasite sunabilen özel bir marka.Astra’nın ürün gamında kamyon şase ( HD 9 serisi ), rijit kaya kamyonu ( RD Serisi ), belden kırmalı kaya kamyonu ( ADT Serisi ) ve ağır nakliye çekicileri bulunan Astra, HD 9 kamyon şase bulunuyor. Ayrıca Astra kamyonlar şantiye işlerinde vakit ve mazot kaybına neden olan aktif rejenerasyon işlemine gerek duymuyor.