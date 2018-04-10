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TürkTraktör güvenli sürüş eğitimleri başladı

TürkTraktör güvenli sürüş eğitimleri başladı

Tarih 10 Nisan 2018, 15:57

TürkTraktör’ün, ‘Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım’ sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki
güvenli sürüş saha eğitimleri başladı.

Türkiye’de her gün meydana gelen ortalama 9 traktör kazası, hem can hem de mal kaybına yol açan sosyal bir sorun olarak dikkat çekmekte. TürkTraktör kazalarda yaşanan bu kayıpları azaltmak ve bu konuya yönelik farkındalığı artırmak amacıyla 2017 yılı sonunda “Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım” sosyal sorumluluk projesini başlattı.

Projenin ilk adımı olarak ise bir dijital eğitim yarışması düzenlendi. 9 haftada toplamda 11 bin 500’den fazla kişinin katıldığı bu yarışmada, temel bazı bilgilerin bilinmediği ve alınması gereken güvenlik tedbirlerinin de alınmadığı tespit edildi.  %90’nı traktörü sahibi ve %93’ü de ehliyetli traktör kullanıcısı olan katılımcıların yarısından fazlası (%55) yarışma sonunda Güvenli Sürüş Eğitimi almak istediklerini de ifade etmişti.

Bu tespitler üzerine TürkTraktör, New Holland ve Case IH bayileri ile birlikte ‘Bilinçli çiftçi ile yollar güvende’ sloganıyla farklı şehirlerde güvenli sürüş eğitimlerine başladı.

TürkTraktör Akademi Eğitmenleri Güvenli Sürüş Eğitimleri ile farklı şehirlerde çiftçilerle buluşuyor
Yılın hemen başında Manisa Soma’da; Mart ayında da Ankara’da düzenlenen Güvenli Sürüş Eğitim ve etkinliklerinde çiftçilerle bir araya gelen TürkTraktör Akademi Eğitmenleri ve bayileri; Nisan ayı programı kapsamında yer alan Diyarbakır ve Adana eğitimlerini de tamamladılar.

TürkTraktör Akademi Eğitmenleri ve bayileri Nisan ayında Konya, Manisa, İzmir ve Tekirdağ’daki çiftçilerle de buluşacak ve katılımcılara teorik bilgilendirmeleri yaparken; sahada doğru ve güvenli traktör kullanımını deneyimleten teknik eğitimler de verecekler.

Tüm yıl boyunca Türkiye’nin farklı illerinde de devam edecek eğitimler ve proje kapsamında hayata geçirilen diğer çalışmalara www.bilincliciftci.com adresinden ve projenin Facebook hesabı olan @bilincliciftci/  adreslerinden ulaşılabiliyor.

Bu hareket ile tarım sektöründe yaşanacak her tür işgücü kaybı nedeniyle ulusal ekonomide ortaya çıkacak kayıpları azaltmak da hedefler arasında yer alıyor.



 

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