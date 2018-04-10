Dacia’da Nisan ayına özel sıfır faiz fırsatı

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10 Nisan 2018, 15:46

Dacia, Nisan ayında Sandero, Lodgy ve Dokker müşterilerine 30.000TL kredi, 15 aya kadar vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı sunuyor.

Binek ve hafif ticari diğer modeller için ise 30.000TL kredi, 24 aya kadar yüzde 1,29* sabit faiz oranı yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde* maksimum 100.000TL için 48 aya kadar yüzde 1,39* sabit faiz oranı mevcut.Dacia Finans’tan kredi kullanılarak yapılacak 2018 model Sandero Ambiance 1.0 versiyonu satın alımlarında liste fiyatı üzerinden 1.000TL, modelin diğer versiyonlarında ise 1.750TL ilave indirim** uygulanıyor. Lodgy, Dokker Combi ve Van modellerinde ise 1.750TL ilave indirim bulunuyor. Ayrıca Dacia Finans’tan kredi kullanarak yapılan tüm Dacia binek modellerinde +1 yıl garanti sağlayan Maxxi Garantim hediye ediliyor.Nisan ayında Sandero 53.900TL, Dokker Van 60.050TL, Dokker Combi 68.250TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken Logan MCV 62.500TL, Yeni Duster 70.900TL, Lodgy ise 92.000TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle Nisan ayı boyunca, tüm Dacia binek modellerinde** 1.500 TL indirim uygulanıyor ve dosya masrafı alınmıyor.