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Honda Civic’te Nisan ayına özel 25 bin TL için 15 ay ve yüzde 0,5’lik faiz fırsatı

Honda Civic’te Nisan ayına özel 25 bin TL için 15 ay ve yüzde 0,5’lik faiz fırsatı

Tarih 10 Nisan 2018, 15:42

Honda, Civic Sedan sahibi olmak isteyen müşterilerine Nisan ayı boyunca geçerli olacak 25 bin TL’lik kredi kullanımında 15 ay için yüzde 0,5’lik faiz fırsatı sunuyor.

Honda, dizel motorlu Honda Civic Sedan da dâhil olmak üzere Türkiye’de üretilen tüm Civic Sedan modelleri için geçerli olacak özel bir fırsat sunuyor. Nisan ayı boyunca geçerli olacak bu avantaj kapsamında 98 bin 650 TL’den başlayan fiyata sahip Civic Eco, Civic RS ve Civic Dizel modelleri, 25 bin TL için 15 aylık vadede yüzde 0,5’lik faiz fırsatıyla satın alınabilecek.

Civic Sedan, geniş motor seçeneği ile hem ekonomi hem de performans anlamında tüm tüketicilerin beklentisini rahatlıkla karşılayabiliyor. 1.5 lt 182 PS gücündeki motoru ile Türkiye’de üretilen en güçlü otomobil olma unvanına sahip Civic Sedan RS başta olmak üzere; 1.6 lt 125 PS ile konfor ve yakıt ekonomisi sunan Civic Sedan Eco’ya ve 100 km’de sadece 3.4 litre yakıt tüketen Civic Sedan Dizel’e bu avantaj kapsamında kolaylıkla sahip olunabiliyor.


 

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