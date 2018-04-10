Petrol Ofisi ISTRADE 2018’de yerini aldı

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10 Nisan 2018, 15:36

Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörünün lideri Petrol Ofisi, enerji ticareti ve tedariği alanında Türkiye’nin yegâne platformu ISTRADE 2018’de hem desteği hem de katılımıyla yerini aldı.

Enerji alanındaki en önemli konulardan birinin de tedarik başlığını taşıdığına dikkat çeken, “Petrol Ofisi, kurulduğu ilk günden bu yana tedarik ile ilgili çok önemli görevleri yerine getirmiş, bu konunun ciddiyetini ve değerini en iyi bilen markalardan biridir. Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin artan enerji ihtiyacı da göz önüne alındığında, bu alanda düzenlenen bu zirve daha da önemli bir platform niteliği taşıyor” dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, EPDK’nın destekleriyle gerçekleştirilen Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi’nin 3’üncüsü – ISTRADE 2018, bu yıl 9–10 Nisan tarihleri arasında Raffles İstanbul Zorlu Center’da düzenlendi. Türkiye’nin enerji ticareti ve tedariği alanındaki tek platformu olan 2018’de, yine sektörün konularında uzman ve birbirinden önemli üst düzey isimleri; enerji ticaretindeki sorunları, son gelişmeleri masaya yatırdı.Daha önceki zirvelerde de olduğu gibi gerek yurtiçinden, gerekse yurt dışından katılımcıların ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği ISTRADE 2018, TOBB, PETDER, ELDER, ETD, PETFORM, EÜD, GAZBİR ve GAZİD gibi Türkiye’nin enerji alanında önde gelen Sivil Toplum Kuruluşları tarafından da desteklendi. Petrol Ofisi de, dünyanın en büyük enerji ticareti şirketlerinden Vitol ile birlikte enerjinin bu önemli platformunun hem destekleyicileri, hem de standı ile katılımcıları arasında yer aldı.Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin artan enerji ihtiyacı karşısında, bu alandaki ticaret ve tedarik faktörlerinin de çok daha büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Petrol Ofisi, petrol ürünlerinin tedariği konusundaki sıkıntının dünyada ve dolayısıyla Türkiye’de hat safhaya çıktığı 2. Dünya Savaşı döneminde, bu ihtiyacı karşılamak ve ülkenin dört bir yanına ulaştırmak üzere kurulmuş bir şirkettir. O günden bu yana bu önemli misyonu başarıyla yerine getirmek üzere kurulan depolama tesislerimizden terminallerimize kadar devasa alt yapı yatırımlarımızla bugün, Türkiye’nin bu alandaki varlığının çok büyük bir bölümünü karşılıyoruz. Bu nedenle enerji ticareti ve tedariğinin Türkiye için taşıdığı değeri, önemini ve ciddiyetini hiç şüphesiz en iyi bilen şirketlerden biriyiz. Büyüyen ve gelişen Türkiye’nin artan enerji ihtiyaçları da göz önüne alındığında bu konu çok daha büyük bir önem arz etmektedir. Dolayısıyla ISTRADE 2018 de, bu alanın tüm temsilcilerini bir araya getiren yegâne platform olarak çok önemli bir görevi yerine getirmektedir” şeklinde konuştu.3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi’nde alanlarındaki önemli üst düzey isimlerden oluşan 30’un üzerinde konuşmacı 8 farklı panel ile enerji ile ilgili gelecek öngörülerini, beklentilerini ve günümüz piyasa değerlendirmelerini paylaştılar. ISTRADE 2018’de şu başlıklar ele alındı: “Enerji Ticaretinde Dijital Dönüşüm”, “Perakende Elektrik Piyasaları ve Dağıtım”, “Elektrik Piyasalarında Ticaret ve Tedarik”, “Akaryakıt Ticareti ve Depolama”, “Türkiye’de Doğal Gaz Ticareti”, “Balkanlar’da Bölgesel Gaz Ticareti”, “Petrol Piyasalarında Ticaret ve Dijitalleşme”, “ETD İstanbul Traders Meeting”.