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Karting sezonu Tuzla'da açıldı

Karting sezonu Tuzla'da açıldı

Tarih 10 Nisan 2018, 15:29

2018 Türkiye Karting Şampiyonası, Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından 07-08 Nisan tarihinde Tuzla Karting Park’ta düzenlenen 1. Ayak yarışıyla başladı.

Mini kategori, Formula Junior, Formula Senior ve Formula Master kategorilerinde 24 yarışmacının mücadele ettiği organizasyonda, bütün kategorilerde büyük rekabet yaşandı.

Mini kategoride milli sporcu Ömer Asaf Kolot 57 puanla birinciliğin sahibi olurken, Alp Hasan Aksoy 50 puanla ikinci, Zekai Hakkı Dorum da 45 puanla üçüncü oldular.

Formula Junior’de ise Zekai Özen ve Ali Ehad Türker arasında büyük çekişme yaşandı. 2. yarışta yaptığı bir kural hatası Ehad Türker’e pahalıya patladı ve Zekai Özen 57 puanla birinciliği aldı. Ehad Türker 50 puanla ikinci olurken, üçüncülüğü Yiğit Arslan kazandı.

Formula Senior kategoride çekişme Gün Taşdelen ve Mert Dalkıran arasındaydı. Gün Taşdelen 3 yarışı da kazanarak 60 puanla günü birinci tamamlarken, Mert Dalkıran 51 puanla ikinci sırada yer aldı. Üçüncülüğü ise 43 puanla Fahrettin Çak elde etti.

Veteranlar kategorisi Formula Master’da günün galibi 3 yarışı da önde tamamlayan Emre Gürkan oldu. 60 puanlı Emre Gürkan’ı 47 puanla Volkan Düzgün ikinci, 41 puanla Mehmet Çınar üçüncü olarak takip etti.

2018 Türkiye Karting Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı 28-29 Nisan’da Bursa’da Nilüfer Karting Pisti’nde yapılacak.



 

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