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Renault’da Nisan ayında faiz yok

Renault’da Nisan ayında faiz yok

Tarih 10 Nisan 2018, 15:21

Nisan ayında Renault Clio ve Kangoo modellerinde maksimum 30.000TL kredi ve 15 aya varan vade seçeneklerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Diğer modeller için ise 30.000TL kredi 24 aya kadar yüzde 1,29* faiz yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde* ise maksimum 100.000TL kredi 48 aya kadar yüzde 1,39* sabit faiz oranı var.

Renault Finans’tan kredi kullanılarak yapılacak 2018 model Clio HB ve Clio Sport Tourer Joy 1.2 75 bg versiyon satın alımlarında liste fiyatı üzerinden 1.750TL, diğer  versiyonlarında ise 2.500TL ilave indirim** uygulanıyor. Kangoo Multix ve Kangoo Express satın alımlarında ise liste fiyatı üzerinden 2.250TL ilave indirim sunuluyor. Aynı kapsamda Symbol için 2.500TL, Captur ve Kadjar için 4.000TL, Megane Sedan ve HB (Joy 1.6 benzinli hariç) 3.500TL, Koleos ve Talisman modellerinde 5.000TL, Master ve Trafic ailesinde ise 2.000TL ek indirim bulunuyor.

Nisan ayında Clio HB 66.500TL, Kangoo 74.900TL, Megane Sedan 82.850TL, Captur 95.850TL, Trafic 92.850TL, Master 94.850TL, Kadjar 116.700TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Avukatlar Günü’ne özel kampanya
5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle Nisan ayı boyunca, tüm Renault binek modellerinde*** 2.000 TL indirim uygulanıyor ve dosya masrafı alınmıyor.


 

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