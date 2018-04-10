“Automechanika İstanbul” dünya 3.lüğünü korudu

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10 Nisan 2018, 15:14

Automechanika İstanbul” 38 ülkeden 1352 katılımcıyı, 120 ülkeden 45.979 sektör profesyoneli ile İstanbul’da buluşturdu!

AutomOtomotiv endüstrisinin dünya çapında 3. büyük otomotiv endüstrisi ticaret fuarı olan Automechanika İstanbul, 5-8 Nisan tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Automechanika İstanbul'un başarısı, hem katılımcı hem de ziyaretçi açısından sahip olduğu yüksek uluslararası niteliğiyle 4 etkileyici günün ardından bir kez daha kanıtlandı. Fuar, endüstrinin liderlerine ortak fayda ve gelişim için önemli fırsatlar sundu.12. Uluslararası “Automechanika İstanbul” 4 gün boyunca Türkiye dahil 120 ülkeden 45.979 sektör profesyonelini İstanbul’da bir araya getirdi. Ekonomi Bakanlığı ve Otomotiv İhracatçıları Birliği desteğiyle düzenlenen uluslararası satın alma programı kapsamında Almanya, Bosna Hersek, Cezayir, Fas, Filistin, Karadağ, Makedonya, Moldova, Sırbistan, Tunus ve Ürdün’den alıcılar fuarı ziyaret etti. Yurtdışının yanı sıra, Sanayi ve Ticaret Odaları ve Meslek Odaları işbirliği sonucunda Türkiye'nin dört bir yanından 108 otobüs ile Anadolu delegasyonun fuarı ziyaretleri organize edildi.38 ülkeden 1,352 katılımcının yer aldığı fuarın 13’üncü salonunda Parça ve Sistemler, Onarım ve Bakım, Yağ, Akü, Aksesuar, Reifen Jant ve Lastik, El Aletleri, Oto Yıkama ve Truck Competence konularında yeniliklerini sergiledi. Bu yıl Almanya, Çek Cumhuriyet, Çin, Endonezya, Fransa, Hindistan, Hong Kong, İran, İtalya, Pakistan, İspanya ve Tayvan olmak üzere 12 resmi ülke pavilyonu ile fuarda yer aldı.Uluslararası kapasitesi ile Automechanika İstanbul yeni pazarlara giriş yapmak isteyen firmalar için önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekenşunları söyledi;“Katılımcılarımızın yerli ve yabancı ziyaretçilerden duydukları yüksek memnuniyete tanık olmak bizleri çok mutlu etti. Ziyaretçi yoğunluğu açısından son yılların en ilgi çekici etkinliği yaşandı. Automechanika İstanbul, bu yıl gerçekleştirdiğimiz tüm diğer fuarlarımızda olduğu gibi gösteriyor ki dünya genelinde yaşanan tüm olumsuzluklara karşın, etkili bir pazarlama stratejisi ile beraber gerek katılımcı gerekse yerli ve yabancı ziyaretçi trafiği açısından muhteşem bir başarıya imza atmak mümkün. Bu muazzam başarıya tüm ekip olarak birlikte imza atmanın mutluluğu içindeyiz. Gerek ziyaretçilerimizden gerekse fuar katılımcısı firmalarımızdan 4 gün boyunca duyduğumuz memnuniyet dolu övgüler, bizlerin yıl boyu süregelen yorgunluğumuzu almakla kalmıyor, aynı zamanda bir sonraki yıla da şevkle başlamamızı sağlıyor. Büyük hacimli ihracat firmalarından, ufak ölçekli firmalara, destekçimiz olan dernek ve birliklerden, sektör temsilcilerine, katılımcılarımızdan, ziyaretçilerimize kadar tüm paydaşlarımız 4 gün boyunca Automechanika İstanbul’da bizlerle birliktelerdi.Türkiye’den Brezilya’ya, İran’dan Polanya’ya, Rusya’dan Lübnan’a, ABD’den Almanya’ya kadar birçok ülkenin şimdiden, bir yıl sonra 4 - 7 Nisan 2019 tarihlerinde düzenleyeceğimiz 13. Uluslararası ‘Automechanika İstanbul’u ajandalarına kaydettiklerini bilmek ise ne derece başarılı bir fuar gerçekleştirdiğimizin paha biçilemez karşılığı.”Messe Frankfurt Genel Müdürü Tayfun Yardım ise fuarı şu sözlerle değerlendirdi: "Böylesine profesyonel ve uluslararası bir fuarı organize etmekten gurur duyuyoruz. Automechanika İstanbul, yeni ithalat ve ihracat fırsatları ve iş büyütme için önemli bir buluşma noktası olarak hizmet ediyor. Ancak Automechanika İstanbul yalnızca bir ticaret fuarı değil, aynı zamanda Automechanika Academy bünyesinde düzenlenen seminer, atölyeler ve etkinliklerle birlikte önemli bir bilgi paylaşım platformu. Türkiye’de dahil olmak üzere 120 ülkeden 45.979 sektör profesyonelini, 38 ülkeden 1352 katılımcı firma ile bir araya getirdik. Almanya’dan Çin’e 12 farklı ülke pavilyonu ile yüzde 50’sinin yabancı katılımcıdan oluştuğu ‘Automechanika İstanbul’ en uluslararası fuar olma özelliği açısından da son derece önemli bir konuma sahip. Amacımızın fuarın ve fuarımız bünyesinde gerçekleştirdiğimiz akademinin içeriğini her yıl daha da geliştirerek Automechanika İstanbul'un sektöre katkısını sürekli arttırmak."12. Uluslararası Automechanika İstanbul doğru projelerin doğru kişileri bir araya getirdiğini bir kez daha gösterdi. Yalnızca katılımcı açısından değil, aynı zamanda Türkiye dâhil 120 ülkeden gelen ziyaretçiler açısından da son yılların en başarılı etkinliğine imza atıldı. Automechanika İstanbul, fuarcılık sektörünün dünya devlerinden Deutsche Messe’nin lokal ofisi Hannover Fuarcılık Türkiye ve Messe Frankfurt Türkiye ortak işbirliği ile düzenlendi.Bu yıl 12. kez düzenlenen Automechanika İstanbul Fuarı bünyesinde, ikinci kez hayata geçen E-Mobility ve Geleceğin Teknolojileri Alanı, mobilite ve geleceğin teknolojileri konusundaki yenilikçi fikirler ve ürünler için bir buluşma noktası oldu. Otomotiv ana sanayi, tedarikçiler ve yeni girişimciler bu alanda alternatif sürüş sistemleri, otonom sürüş, otomobil üretiminde yaşanacak gelişmeler, geleceğin filo yönetimi, akıllı şarj istasyonları, data yönetimi, alternatif yakıt teknolojileri konusundaki çalışmalarını sergilendi.Elektrikli araçların yaygınlık kazanmasıyla birlikte Automechanikaİstanbul’da bu yıl ilk defa otomotiv sektörünün gündeminde önemli bir yer tutan şarj istasyonları konusu da ele alındı. Bu yıl yine bir ilk olarak Bakım&Onarım ürünlerinin sergilendiği 14. Salon‘da Araç Yıkama ve Bakım özel bölümünde cam filminden araç temizliğine, seramik kaplamadan göçük düzeltmeye kadar birçok alanı kapsayan özel eğitim programları da düzenlendi.