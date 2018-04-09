VTR Turizm Caravelle ile güçlendi

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09 Nisan 2018, 16:37

Türkiye’de turizm taşımacılığının köklü şirketlerinden VTR Turizm, filosuna 10 adet Volkswagen Caravelle kattı.

Volkswagen Ticari Araç, turizm taşımacılığı sektörünün lider firmalarıyla işbirliğine devam ediyor. 1986 yılından bu yana turizm taşımacılığı hizmeti sunan VTR Turizm, araç filosunu 10 adet Volkswagen Caravelle ile genişletti.Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcısı Erel’de gerçekleştirilen teslim törenine VTR Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Şahin, Volkswagen Ticari Araç Satış Müdürü Taner Kozlan ve Erel Otomotiv Satış Müdürü Cem Beydemir ile şirket yöneticileri katıldı.VTR Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Şahin, “Volkswagen Ticari Araç, Erel Otomotiv ve VDF sayesinde araç teslim süreçlerini hızlı ve kolay bir şekilde tamamladık, desteklerinden ötürü kendilerine teşekkür ederim. Bu yıl Volkswagen Ticari Araç filomuzu 50 adede yükseltme hedefimiz var. Volkswagen Ticari Araç’la olan işbirliğimiz devam edecek” dedi.Volkswagen Ticari Araç Satış Müdürü Taner Kozlan ise, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek donanım ve kalitede model ve hizmetleri sunuyoruz. Üstün güvenlik ve konfor sunan Caravelle modelimiz, taşımacılığın tüm ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı. Bu anlamda sektör için en iyi çözüm ortağı olduk” diye konuştu.Volkswagen Caravelle, ön konsolda kullanılan kaliteli malzeme ve üst seviye işçilikle ayrıcalıklı bir atmosfer yaratıyor. Ön konsolda bulunan saklama gözleri sayesinde evraklar, tablet, akıllı telefon ve diğer önemli aksesuarlar rahat bir şekilde muhafaza edilebiliyor. Caravelle’de sunulan ön konsol, şık tasarımının yanı sıra, kullanışlı detaylarıyla da sürücüye kolaylık sağlıyor. Trendline ve Comfortline donanımında yer alan konsolda, MP3 ve WMA uyumlu CD çalar, harici SD kart/AUX-IN/USB destekli renkli 5 inç dokunmatik ekran göze çarpıyor. Highline donanım seviyesinde ise konsol, aracın tüm fonksiyonlarının sürücünün kontrolünde olmasına olanak tanıyor. SD kart, AUX-IN, USB ve Bluetooth desteğine sahip 6,33 inç dokunmatik renkli ekrana sahip Composition Media radyo sistemi; araç bilgilerine kolayca ulaşmayı sağlıyor. Ayrıca geri görüş kamerası da, Composition Media radyo sisteminin ekranından görülebiliyor. Deri kaplı servotronik direksiyon simidi, yenilenen klimatronik kliması ve Start/Stop özelliği ile Caravelle modellerinde teknolojinin sunduğu konfor üst seviyede hissediliyor.Volkswagen Caravelle, yolcu bölümünde sunduğu geniş hacim, tavanda arka yolculara özel hava üfleyebilen klima ve okuma lambaları, yolcu bölümündeki camlarda bulunan stor perdeler ve çocuklu yolcular için Isofix çocuk koltuğu sabitleyiciler, arka yolcu bölümünde bulunan 12 volt soket ile elektrikli cihazları çalıştırma imkanı gibi standart özellikleri ile rahat yolculuğun standartlarını yükseltiyor.Tüm Caravelle modellerinde standart olarak sunulan ‘Yorgunluk Tespit Sistemi’, sürüş hareketlerinde yorgunluk tespit ettiği anda sürücüyü yolculuğa ara verilmesi konusunda hem görsel hem de sesli olarak uyarıyor.Bir başka güvenlik sistemi olan ‘İkincil çarpışma önleme asistanı’ da Caravelle’de standart olarak sunuluyor. Sistem, olası ikinci çarpışmayı önleme amacıyla ilk çarpışmadan sonra aracı frenliyor. İki bağımsız sensör sayesinde çarpışmanın derecesini algılıyor ve çarpışma yeterince kuvvetliyse aracı frenliyor ve hızını 10 km/s' ye kadar düşürüyor. Frenleme esnasında sürücü aracın kontrolünü istediği zaman devralabiliyor.Tüm Caravelle modellerinde Hill Holder (Yokuş yukarı kalkış yardımı), lastik basınç göstergesi gibi yardımcı özellikler de standart olarak yer alıyor.2.0 lt TDI motorla pazara sunulan 2018 model Caravelle’lerde 102 PS’lik versiyonda 5 ileri manuel şanzıman 250 Nm’lik tork sağlıyor. Bir diğer seçenek olan 2.0 lt TDI 150 PS motor, 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG şanzımanla satın alınabiliyor ve 340 Nm’lik tork sağlıyor.Caravelle’in son motor seçeneği 2.0 TDI 204 PS motor. 204 PS’lik çift turbolu motor 7 ileri DSG şanzıman ile birlikte sunuluyor ve 450 Nm’lik sınıfının en yüksek tork değerine sahip. Sınıfının en güçlü motoruna sahip olmasının yanında 6,2 lt birleşik yakıt tüketimiyle ekonomik bir sürüş imkanı sunuyor.