Yalçın Dorse'nin Paris seferi

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09 Nisan 2018, 15:29

Türkiye ile birlikte dünyanın bir çok ülkesinde Yalçın Dorse markalı lowbedler özel taşımalara hizmet veriyor. Yalçın Dorse'nin dünya çapındaki tanınırlığı giderek artıyor. Özellikle ihracatta ürün kalitesi ve çeşitlilik ile Yalçın Dorse tercih edilen ve akla gelen markalar arasında yer almış durumda.

Yalçın Dorse ihracatta pazar ve müşterilerini istikrarlı bir konuma yükseltirken yeni müşteri arayışını sürdürüyor. Bu çabalar Yalçın Dorse'yi Türk müşterilerine ürün ve hizmet vermekten alıkoymuyor. Türkiyenin en önemli inşaat firmalarından biri olan Yapımerkezi'de Yalçın Dorse'den 2 adet 4 akslı lowbet ve 1 adet 4 akslı platformu filosuna kattı.



Filoya katılan araçlar proje ve iş makinası taşımasında Türkiye içinde ve Yapımerkezi'nin farklı ülkelerindeki şantiyelerinde hizmet verecekler.

Özellikle ihracatta ürün kalitesi ve çeşitlilik ile Yalçın Dorse tercih edilen ve akla gelen markalar arasında yer almış durumda.Bu konumunu sağlamlaştırmak isteyen firma uluslararası fuarlarda ürünlerini tanıtıp eski müşterilerine güven verirken müşteri portföyünüde genişletiyor.Hannover, Bauma gibi Almanya'nın ünlü fuarlarından sonra Yalçın Dorse Avrupa ve özellikle Kuzey Afrikanın frankofon ülkelerindeki müşterilere ulaşmak için inşaat ve altyapı hizmetine yönelik makinaların sergilendiği Fransa Pariste düzenlenen Intermat 2018 Uluslararası fuarına katılıyor. 23-28 Nisan 2018 tarihlerinde Paris-Nord Villepinte Parc d'Expositions et Centre de Conventions (VIPARIS) fuar merkezinde düzenlenen fuarda Yalçın Dorse E5 022 nolu standda ürünlerini sergileyecek.Fransa Intermat fuarında sergilenecek ürünler özel olarak hazırlanıp fuar alanına doğru yola çıktılar. Konuyla ilgili olarak Yalçın Dorse yetkilileri; Avrupa'nın farklı ülkelerinde düzenlenen inşaat ve iş makinaları fuarlarında yerimizi alıyoruz. Intermat 2018'de bu anlamda yeni bir sefer başlattığımız fuar oldu. 2, 3, 4 ve 5 akslı ürünleri ürün katılımı ile diğer ürünleride broşür ve proje olarak tanıtacağız. Bu fuara yeni müşteriler ve yeni ihracat kapıları açmak için katılıyoruz şeklinde konuştu.