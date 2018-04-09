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Volvo Trucks ilk Altın Kontratı Erman Lojistik ile imzaladı

09 Nisan 2018, 15:26

Müşterilerine uçtan uca hizmet sunma vizyonuyla faaliyetlerine devam eden Temsa İş Makinaları distribütörlüğünü yürüttüğü Volvo Trucks ile satış sonrasında müşterilerine “mavi”, “gümüş” ve “altın” olarak sınıflandırılan ayrıcalıklı servis kontratlarıyla, %100 işletim süresi garantisine kadar pek çok hizmeti kapsayan avantaj paketleri sunuyor.

Volvo Trucks Türkiye bu paketlerden en kapsamlısı olan Altın kontratın ilkini Erman Lojistik ile İsveç’te imzaladı.



Volvo Trucks altın kontrat sahipleri, “Telematik Ağ Geçidi” ile yoldayken bile servisin motor verilerine, kilometre bilgilerine, yakıt tüketimine ve hayati parçaların durumu hakkındaki bilgilere erişebiliyor. Tüm bakım-onarım işlemlerini kapsayan bu kontratla Erman Lojistik, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı yol yardımı hizmeti de alabilecek.



Erman Lojistik CEO’su Mehmet Deniz ile imzalanan kapsamlı servis kontratı ilgili şunları dile getirdi: “Volvo Trucks Türkiye’nin ilk altın kontratını alan şirket olduğumuz için paydaşlarımız ile birlikte çok heyecanlı ve mutluyuz. Sadece ürün değil, güçlü satış sonrası desteği de almış olmanın verdiği güvenle altın kontrat marka değerimizi artıracaktır. Ortaklarımız, yönetim kadromuz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız, tedarikçimiz Volvo Trucks'ın "Altın Kontrat'ının" vereceği ayrıcalıklı ve nitelikli hizmetin rahatlığı ile çalışacaklardır. Türkiye’de bizi Volvo Trucks ile buluşturan Temsa İş Makinaları’na da teşekkür ederiz.”





