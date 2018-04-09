Rolls-Royce Cullinan son bir mücadeleye giriyor

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09 Nisan 2018, 15:09

Zorlu test programlarından tam 3 yıl sonra Rolls-Royce Cullinan, toplumun gözleri önünde, kar altındaki geniş arazilerden yakıcı çöllere uzanan, dünyanın her köşesini kapsayan, zahmetsiz bir yolculuğun nasıl yapılabileceğini kanıtlayan arac son bir mücadele üstleniyor.

Eşi benzeri görülmemiş bir ortaklığa girişen Rolls-Royce ve National Geographic, Cullinan'in bu yıl sonu planlanan dünya promiyerinden önce, Kuzey Avrupa, Ortadoğu ve Amerika birleşik devletlerinde son kez gerçekleşecek denemelerin güncel fotoğraflarının ve filmlerinin yayınlanması için birlikte çalıştı.Kurucuları saygıdeğer Charles Rolls ve Sır Henry Royce'un geçen yüzyıl başlarından itibaren, İskoç güvenilirlik, Londra- Edinburgh etkinliği ve Alplerdeki denemeler gibi kamusal maceralarda üst düzey ödüller kazandılar. Cullinan markanın ününün korunmasını örnek alarak, Rolls-Royce 'un tüm değerlerini ve yeteneklerini bir bütün halinde üstünde topladı.Son mücadele, 4 Nisan Çarşamba günü İskoçya dağlarında başladı ve National Geographic, Rolls-Royce sosyal medya hesaplarından da yayınlandı. Macera, Avusturya'daki karla kaplı Alp dağlarından, Ortadoğu'daki kurak çöllere ve ABD'deki engebeli arazilere uzanan, çok sayıda zorlu etapla devam ediyor.Rolls-Royce Cullinan'a ve ekibe, 2012 yılı National Geographic yılın maceracısı ödüllü kaşif ve fotoğrafçı Cory Richardson eşlik ediyor. Richardson, uzak lokasyonlarda ekiple birlikte katıldığı macerayı, her gün güncelleyeceği yayınlarla belgelendirecek.Rolls Royce CEO'su Torsten Müller-Ötvös yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna 3 yıl önce Cullinan testlerine ve gelişimine dahil edeceğime söz vermiştim. Bugün toplum ve müşterilerimiz, Rolls-Royce'un yeteneklerini , yeni bir ışık yansıtan Cullinan'da görecekler. Önümüzdeki aylarda müşterilerimiz bu yetenekleri, zahmetle geliştirilmiş otomobilin direksiyonuna geçtiklerinde, kendileri için tasarlanmış, "Her yerde zahmetsiz sürüş" ile deneyimleyecekler" dedi.