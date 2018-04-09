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Türkiye’de Yılın Otomobili seçimi için test sürüşleri yapıldı

Türkiye’de Yılın Otomobili seçimi için test sürüşleri yapıldı

Tarih 09 Nisan 2018, 13:48

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” (TYO) seçimlerinde geri sayım başladı.

OGD üyeleri, kazanan otomobili belirlemek için Intercity İstanbulpark’ta bir araya geldi.

3 Nisan 2018 tarihinde Intercity İstanbulPark’ta yapılan test sürüşünde, tüm finalist otomobiller; “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” kriterleri açısından önemli bir sınavdan geçirildi. Gün boyu süren testlerin ardından “Yılın Otomobili” seçimlerinde, ikinci raund başladı.

Her jüri üyesi 7 finalist otomobil arasından sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, Türkiye'de Yılın Otomobili seçilecek. Birincinin açıklanacağı ödül töreni ise 17 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

Birinci seçilen marka, Yılın Otomobili logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

Türkiye’de “Yılın Otomobili” seçimleri iki aşamadan oluşuyor. 3 Mart tarihinde yapılan ilk oylama sonucunda jüri üyeleri tarafından en fazla puan alan 7 otomobil, finalde yarışmaya hak kazandı. OGD üyesi 76 otomotiv gazetecisinin yaptığı oylama sonucunda Ocak 2017 – Şubat  2018 tarihleri arasında satışa sunulmuş olan 23 aday otomobil arasından BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Hyundai Ioniq, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo ve Volvo XC60 modelleri finale kaldı.

“Türkiye’de Yılın Otomobili 2018” PPG Otomotiv Tamir Boyaları ana sponsorluğunda, Bridgestone, Intercity ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleşiyor.



 

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