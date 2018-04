Aktaş Holding Automechanika İstanbul Fuarı'ndaydı

Anasayfa » Automechanika 2018

09 Nisan 2018, 13:44

Aktaş Holding, bu yıl 12’ncisi düzenlenen fuar süresince, çok sayıda yeni iş bağlantısına imza attı.

Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan Aktaş Holding, otomotiv endüstrisinin dünya çapındaki en önemli buluşma adreslerinden biri olan Uluslararası Automechanika İstanbul Fuarı’nda, yeni nesil ürünleri ve geniş ürün gamıyla boy gösteriyor.Ulaşım, yapı, endüstri ve yeşil enerji alanlarında yaptığı yenilikçi yatırımlar ile 100’den fazla ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştiren Aktaş Holding, sektörün tek çatı altında bir araya geldiği en önemli organizasyonlarda adından başarıyla söz ettirmeye devam ediyor.Aktaş Holding; İstanbul'un ev sahipliğinde bu yıl 12’ncisi düzenlenen, Türk ve Avrupa endüstrileriyle birlikte, on binlerce katılımcının bir araya geldiği, alanında dünyanın en büyük fuarlarından biri konumundaki Uluslararası “Automechanika İstanbul” Fuarı’nda, ülkemizi başarıyla temsil ediyor.Geçtiğimiz yıl, 50 bine yakın ziyaretçiyle rekor kıran fuar, bu yıl çok daha geniş katılıma sahne olurken, Aktaş Holding de fuar süresince, Salon 3, C155 no’lu stantta ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.5-8 Nisan tarihlerinde düzenlenen ve Avrupa'nın 1 numaralı OEM ve satış sonrası etkinliği olarak öne çıkan fuarda Aktaş Holding hem mevcut müşterileri hem de potansiyel müşterilerle verimli görüşmelere imza atarken, fuarda çok sayıda yeni iş bağlantısına imza attı.12. Uluslararası Automechanika İstanbul Fuarı’nda, yeni nesil ürünleri ve geniş ürün gamıyla boy gösteren Aktaş Holding, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin de beğenisini topluyor.Fuar süresince Aktaş; nitelikli ve inovatif hava süspansiyon körükleri ile birlikte, AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdiği yeni nesil Powertech markalı endüstriyel hortum ürünlerini sergiliyor.Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol yaptığı açıklamada, fuarın kendileri açısından son derece verimli geçtiğinin altını çizerek, fuarın yeni iş bağlantıları kurma noktasında firmalara önemli katkılar sağladığına değindi.Küresel müşteri analizleri doğrultusunda, yenilikçi ve katma değerli ürünler geliştirmeye devam ederek, sektörün ihtiyacına çözüm sunma gayretinde olduklarını aktaran Erol, “Automechanika İstanbul Fuarı’na her yıl düzenli olarak katılım gösteriyoruz. Her fuarda da AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimiz, ziyaretçilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu yılki fuar da şu ana dek beklentilerimizi karşıladı. Mevcut müşterilerimizle bağlantılarımızı güçlendirirken, potansiyel müşterilerle de önemli iş bağlantılarına imza attık. Bu açıdan, fuarın önemli kazanımları olduğunu söyleyebilirim. Aktaş Holding olarak, ürün geliştirme ve değer yaratma odaklı yaklaşımlarla, ülkemize ve sektöre katkı sağlamaya devam etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.