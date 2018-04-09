Maysan Mando, Automechanika İstanbul Fuarı'nda yenilikçi ürünlerini sergiledi

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09 Nisan 2018, 13:39

Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando, 5-8 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen Automechanika İstanbul Fuarı’nda boy gösterdi.

Sektörün dünyadaki en büyük organizasyonlarının başında gelen fuarda, Maysan Mando’nun ileri teknolojiyle geliştirdiği inovatif ve katma değerli ürünleri ziyaretçilerden de tam not aldı.İstanbul, 07.04.2018 - Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi olan, orijinal ürün kanalı OEM’lerde onlarca dünya markasına hizmet veren Maysan Mando, sektörün dünya ölçeğindeki en büyük organizasyonlarından biri olan Automechanika İstanbul Fuarı’nda adından başarıyla söz ettirdi.Fuarda ileri teknolojiyle geliştirdiği yenilikçi ve inovatif ürünlerini sergileyen Maysan Mando, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.5-8 Nisan 2018 tarihlerinde, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen Automechanika İstanbul Fuarı’nda Maysan Mando, kendisine ayrılan Salon 2, A165 no’lu stantta misafirlerini ağırlıyor.Türk ve Avrupa endüstrilerini bir araya getiren dev buluşmada Maysan Mando, çok sayıda yeni iş bağlantısına imza atmayı başardı.Automechanika İstanbul Fuarı’nın kendileri adına oldukça verimli ilerlediğini belirten Maysan Mando Genel Müdürü Anıl Yücetürk, Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdikleri yenilikçi ürünleri fuarda dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını kaydetti.Fuarda şu ana dek hem mevcut müşterileri hem de potansiyel müşteri adaylarıyla oldukça verimli görüşmelere imza attıklarını ifade eden Yücetürk, “Fuar kapsamında, Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları sonucu geliştirdiğimiz nitelikli ve çağın gerekliliklerine uygun ürün gruplarımıza, ziyaretçilerin ilgisi memnuniyet verici. Organizasyon boyunca ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Gerçekleştirilen iş birliği görüşmelerinden beklentilerimiz oldukça yüksek” dedi.Sürekli gelişim odaklı çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini dile getiren Yücetürk, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çözümler sunma çabasında olduklarına dikkat çekti. Yücetürk, “Automechanika İstanbul Fuarı’na her yıl düzenli olarak katılıyoruz. Bu yılki fuar da beklentilerimiz doğrultusunda ilerliyor. Fuardan önemli kazanımlarla ayrılmayı hedefliyoruz. Maysan Mando olarak, ülkemize ve sektöre katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.