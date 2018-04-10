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Şampiyonlar Şampiyonası 14-15 Nisan’da

Şampiyonlar Şampiyonası 14-15 Nisan’da

Tarih 10 Nisan 2018, 16:12

Otomobil sporlarında yılın en hızlı pilotunu belirlenecek olan ‘Şampiyonlar Şampiyonası’, 14-15 Nisan tarihlerinde farklı branşlardan 49 sporcunun katılımı ile TOSFED Körfez Yarış Pisti‘nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED tarafından Opel Türkiye, Spor Toto ve Petlas katkılarıyla düzenlenen organizasyon, 14 Nisan Cumartesi günü 10:00-15:00 saatleri arası gerçekleştirilecek sıralama turlarıyla başlayacak. Opel Corsa OPC yarış otomobilleri ile piste çıkacak sporcular arasından en hızlı 16 isim, 15 Nisan Pazar günü elemelerde yarışmaya hak kazanacaklar. 09:00-16:00 saatleri arasında ikili eşleşmeler şeklinde koşulacak olan finaller sonunda 2017 Şampiyonlar Şampiyonu belirlenecek.

15 yıllık bir aranın ardından ilk kez geçen yıl düzenlenen organizasyonun, bu yıl da izleyici açısından büyük ilgi görmesi bekleniyor. TOSFED Körfez Yarış Pisti‘nde ücretsiz olarak takip edilebilecek organizasyon kapsamında Apexmasters drift gösterileri, Birkan Polat motosiklet akrobasi gösterileri, Red Bull ve Power FM simülatörleri ile renklenecek. Ayrıca eski şampiyon pilotlar da retro ralli otomobilleri ile piste çıkarak organizasyona renk katacaklar.

Ayrıca TOSFED Yıldızını Arıyor 12 finalisti, ikinci yarışlarını 14-15 Nisan tarihlerinde ‘Şampiyonlar Şampiyonası’ kapsamında ikili kalkış eleme formatında TOSFED Körfez Yarış Pisti‘nde gerçekleştirilecek.


 

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