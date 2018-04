Kumartaşlı yükünü Schmitz taşıyacak

Anasayfa » Piyasa

10 Nisan 2018, 16:12

Temelleri 1970 senesinde atılan Afyon merkezli Kumartaşlı Gıda firması kendi filosunu kurmaya karar verdi, Schmitz Cargobull'dan on adet frigorifik semi-treyler alımı gerçekleştirdi.

2 (İki) milyonu bulan tavuk nüfusuyla yumurta sektörünün öncü firmalarından Kumartaşlı Gıda, 2002 yılından bu yana yaptığı teknolojik yatırımlarla müşterilerine en iyi sunmayı amaçlarken, her geçen gün de yurt içinde ve ihracatta adından daha fazla söz ettiriyor.•" Sektörde uzun yıllardır yer alan firmamız özellikle son 15 senedir yaptığı yatırımlarla işini her geçen gün çağın gereksinimlerine uygun hale getirmekte ve iş hacmini de sürekli artırmaktadır. Şu an itibariyle günlük yumurta üretimimiz 1.500.000 adedin üzerinde olup kendi tesislerimizde en hijyenik şartlarda paketlenmesi yapılmaktadır. Bugüne kadar ürünlerimizin son kullanıcıya ulaşmasını çalıştığımız firmalar kanalıyla sağladık. Fakat 2017 senesinin sonunda aldığımız kararla ürünlerimizi kendi araçlarımızla taşıma kararı aldık. Bunun altındaki ana neden ise yumartamızın üretimden son kullanıcıya satışa sunulana kadar kendi kontrolümüz altında olmasını istememizdir. Tüketicilerimize her zaman en iyi sunmak istediğimiz için kendi yatırımımızda sektöründe en iyisi olduğunu düşündüğümüz Schmitz Cargobull'a karar verdik. İş birliklerinden dolayı kendilerine de teşekkür ederiz." dedi.Yine Kumartaşlı Gıda adına söz alan lojistik müdürü Fahrettin Kara ise :•"Schmitz Cargobull taşımacılık sektöründe herkesin bildiği ve kalitesine %100 güvendiği markaların başında geliyor. Daha önceki tecrübelerimiz sayesinde biz de Schmitz Cargobull ile tanışmıştık. Malumunuz gıda sektöründe yer alıyoruz. Filomuzu yeni kurduğumuz bu noktada risk almayarak yatırımımızda Schmitz Cargobull'u tercih ettik. Dusseldorf palet tipine uygun çift katlı 10 (On) adet frigorifik semi-treyler ile taşıma faaliyetlerimize başladık. Umarım işbirliğimizi uzun yıllar sürdürürüz." dedi.•" Bildiğiniz gibi 2016 yılı Temmuz ayından bu yana Türkiye'de yeni bir yapılanmaya gittik. O günden bugüne de çok yol kat ettik ve her geçen gün ivmemizi arttırıyoruz. Bu çalışmaların sonucunda 2017 yılını frigorifik semi-treyler pazarında pazar lideri olarak kapattık. Kullanıcılarımızın bildiği, alıştığı Schmitz Cargobull kalitesi artık daha geniş kitlelere yayılıyor. Gıda taşımacılığı en hassas taşıma tiplerinden biri olduğu için ülkemizdeki kullanıcılar da artık kaliteye daha fazla önem veriyor. Amacımız bugüne kadar iş birliği yaptığımız veya kimi nedenlerle yapamadığımız tüm müşterlerle en kısa sürede Schmitz'i tanıştırmak. Isı kontrollü yüklerini güvenle taşımalarını sağlamak."