Anasayfa » İş ve İstif Makineleri

Volvo yeni amiral gemilerini ilk kez sergiledi

06 Nisan 2018, 17:07

ASCENDUM Makina’nın “Mermerin Lideri” mottosu ile yer aldığı 24. İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı tamamlandı.

Volvo’nun amiral gemisi niteliğindeki EC750EL paletli ekskavatör ve L350H lastikli yükleyici modellerini fuarda ilk kez kullanıcıların beğenisine sunduklarını ifade eden ASCENDUM Makina Türkiye Satış Direktörü Arda Okay, her iki makinanın da mermer alanındaki liderliklerini sürdürmelerinde önemli bir güç olacağına inanıyor.



24. İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nda en yeni modelleri ile yer alan ASCENDUM Makina, Türkiye’de ilk kez sergilediği amiral gemileri Volvo L350H lastikli yükleyici ve Volvo EC750EL paletli ekskavatör modelleri ile yoğun ilgi gördü. ‘Mermerin Lideri’ mottosu ile fuara hazırlanan firma, iki yeni modelinin haricinde bir de A35F belden kırmalı kaya kamyonuna standında yer verdi. “L350H ve EC750EL makinalarının en önemli avantajları; yüksek verimlilik, seri çalışma imkânı ve düşük yakıt maliyeti” ifadelerini kullanan ASCENDUM Makina Türkiye Satış Direktörü Arda Okay, “Volvo kalitesi ile birlikte bu 3 özellik, mermer ocaklarındaki gücümüzü sürdürmemizi sağlayacak” dedi.



Her iki makina da sahiplerini buldu, Volvo yoğun talebe yetişmekte zorlanıyor

ASCENDUM Makina’nın fuar süresince standında sergilediği L350H ve EC750EL modelleri, Türkiye’de satılan ilk makinalar olma özelliğini de kazandı. EC750EL paletli ekskavatörü İzmir Aliağa’da faaliyet gösteren hafriyat firması ABS Hafriyat’a sattıklarını dile getiren Okay, “Aliağa bölgesindeki büyük ölçekli hafriyat çalışmalarının neredeyse tamamını yürüten ABS Hafriyat, EC750EL ile taahhüt işlerinde daha hızlı ve düşük maliyetli çalışmayı amaçlıyor. Biz de ASCENDUM Makina olarak satış sonrasında da gerekli desteği sunarak bu amaca destek sağlayacağız” diye konuştu.

Volvo L350H’nin satışı ise Yeşilova Mermer’e gerçekleşti. Söz konusu makinanın mermer sahalarında seri çalışma imkânı ve düşük yakıt tüketimi ile ciddi fark yaratacağını vurgulayan Okay, “Fuar süresince gerek operatörler gerekse ocak sahipleri L350H yükleyicimiz hakkında bilgi aldı. Her iki makinayı satın alan iş ortaklarımızın da kullanmaya başladıktan sonra farkı daha net şekilde göreceklerine inanıyoruz. Biz de ASCENDUM Makina satış ekibi olarak, yeni seri makinalarımızın gücümüze güç katacağı inancındayız” dedi.



“Gücümüzü ve güvenilirliğimizi daha da arttıracağız”

ASCENDUM’un iki farklı yaklaşım ile fuara hazırlandığına değinen ASCENDUM Makina Pazarlama ve Satış Destek Müdürü Serhan Özkan ise, “Mermerin Lideri ve Building Tomorrow mottoları çerçevesinde Volvo markamızın en yenilerini ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Fuar süresince aldığımız tepkiler oldukça memnun ediciydi. ASCENDUM Makina olarak mermer sektöründeki gücümüzü ve güvenilirliğimizi her geçen gün daha da arttırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



Uzun yıllara dayanan güven

Yılların deneyimi ve uzmanlığıyla geliştirilen L350H ve EC750EL, sahip oldukları kaliteyi bir bakışta karşı tarafa aktararak onlara verilen emeğin karşılığını da hızlı şekilde ödedi. Dünyanın en büyük mermer fuarlarından biri olan MARBLE 2018’de sergiledikleri güven bunun en iyi göstergesi. Mermerin Lideri ve Building Tomorrow mottoları, müşterileriyle kurdukları yakın ilişki ve fuar süresince sergiledikleri ürünlerle ASCENDUM Makina, tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da fuarın en çok dikkat çeken ismi olmayı başardı.