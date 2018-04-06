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ExxonMobil, dağıtıcılarıyla buluştu

06 Nisan 2018, 16:30

Dünyanın en büyük halka açık petrol şirketi ExxonMobil çatısı altında yer alan ve ülkemizde 113 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türkiye, Dalaman’da distribütörleriyle bir araya geldi.

ExxonMobil’in hafif ticari araçlar için özel olarak geliştirdiği Mobil DelvacTM Hafif Ticari Araçlar ürün ailesinin tanıtımının da yapıldığı toplantıya, ExxonMobil yetkili distribütörlerinin satış ve pazarlama çalışanları ile ExxonMobil yöneticileri katıldı. 2017 yılında gerçekleşen üretim ve büyümenin anlatıldığı toplantıda, 2018 hedefleri ve büyüme stratejileri de ortaya koyuldu.



Dünyanın en büyük halka açık petrol şirketi ExxonMobil çatısı altında yer alan ve ülkemizde 113 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türkiye, Dalaman’da distribütörleriyle bir araya geldi. Hafif ticari araçlar için özel olarak geliştirilen ve Mart ayında piyasaya çıkacak olan Mobil DelvacTM Hafif Ticari Araçlar ürün ailesi, distribütörlere özel bir lansmanla tanıtıldı. 2017 yılında gerçekleşen üretim ve büyümenin anlatıldığı, 2018 hedef ve stratejilerin de konuşulduğu toplantı, ExxonMobil yetkili distribütörlerinin satış ve pazarlama çalışanları ile ExxonMobil yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.



“Güçlü büyümemiz devam edecek”

2017 yılında büyüme hedeflerini yakaladıklarını açıklayan ExxonMobil Türkiye Satış Müdürü Handan Karakaş, “Mobil, dünya genelinde pazar pozisyonu kuvvetli, önde gelen üç madeni yağ markasından biri olmasıyla ön plana çıkıyor. 2017’de İstanbul’daki üretim tesislerimizde 45 milyon litreyi bulan bir yağ üretimi gerçekleştirdik. Öte yandan yerel bilgimiz, fark yaratan ürün ve servislerimiz ile üstün müşteri deneyimi sunarak distribütörlerimizin pazarda büyümesini güçlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de karlı büyüme getirecek sektörleri belirleyerek ve büyüme fırsatlarına birlikte odaklanarak güçlü büyümemize devam edeceğiz” diye konuştu.



Hafif ticari araçlara özel çözümler!

Türkiye’de ilk kez hafif ticari araçlara özel yağ kategorisini piyasaya sürdüklerini belirten Handan Karakaş, “Hafif ticari araçlar özelinde geliştirdiğimiz ve madeni yağ dünyasına yepyeni bir soluk getirecek Mobil DelvacTM Hafif Ticari Araçlar ürün yelpazesi; F 5W-30, dizel partikül filtresiyle uyumlu M 5W-30, 5W-30 ve 10W-40 olmak üzere dört farklı üründen oluşuyor. Mart ayından itibaren satışını



gerçekleştirmeye başladığımız ürünlerimizle pek çok hafif ticari araç kullanıcısının ihtiyaçlarına özel çözümler getireceğimize inanıyoruz. Yeni ürünlerimizle hafif ticari yağlar konusundaki uzmanlığımız sayesinde son kullanıcılar için değer yaratmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



