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Tofaş “Tedarikçi Toplantısı ve Ödül Töreni” Bursa'daydı

Tofaş “Tedarikçi Toplantısı ve Ödül Töreni” Bursa'daydı

Tarih 06 Nisan 2018, 16:12

Türk otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Tofaş’ın her yıl düzenlediği “Tedarikçi Toplantısı ve Ödül Töreni” Bursa’da gerçekleştirildi.

Tofaş’ın tedarikçileri ile her yıl bir araya geldiği toplantısında bu yıl da başarılı çalışmalarıyla öne çıkan firmalar farklı kategorilerde ödüle layık görüldü.

Tofaş,  tedarikçileri ile yıllık toplantısını gerçekleştirdi. Bursa’da düzenlenen Tedarikçi Toplantısı ve Ödül Töreni’nde; Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) EMEA Bölgesi Satınalma Başkanı Monica Genovese, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Tofaş Satınalma Direktörü Yüksel Öztürk, Tofaş yöneticileri ve tedarikçileriyle birlikte çok sayıda katılımcı yer aldı.

“İşbirliği ve yenileşimle mükemmele doğru” temasıyla düzenlenen toplantıda 2017 yılı değerlendirilirken, 2018 yılına ilişkin hedefler paylaşıldı. Tofaş ve FCA üst yönetimi tarafından yapılan sunumlarda ise otomotiv ana sanayi ve tedarikçilerden beklentilerin her alanda arttığına dikkat çekilerek, sürdürülebilir başarı için strateji ve öneriler paylaşıldı. Tüm dünyada, değişen teknoloji ile değişimin en fazla hissedildiği sektörlerin başında otomotiv endüstrisinin geldiğinin altı çizilerek, küresel rekabetçilikte güç kazanmak için değişimi öngörüp hızla yanıt verilmesi gerektiği vurgulandı.   

Toplantının sonunda düzenlenen ödül töreninde ise 2017 yılındaki başarılı çalışmalarıyla öne çıkan 15 tedarikçi firma, 8 ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

Ödül kategorileri ve ödül alan şirketler:

Dünya Klasında Üretim (WCM) kategorisi
•Martur A.Ş. 

Kalite Performans kategorisi
•Elatek Kauçuk A.Ş.
•Şahinkul Makina A.Ş.
•Farplas Otomotiv A.Ş.
•Çelikform Gestamp A.Ş.

Tedarikçi Teknik Öneri Performans kategorisi
•A Plas Ltd. Şti.
•Aptiv Ltd. Şti.

İşbirliği Geliştirme kategorisi
•Orau Orhan Otomotiv A.Ş.
•Fompak A.Ş.
•Yepsan A.Ş.
•Pimsa Adler A.Ş.

İnovasyon kategorisi
•Arıkan Otomotiv A.Ş.

Endüstriyel Satın Alma Lojistik kategorisi
•Rodaport Liman İşletmeleri A.Ş.

Endüstriyel Satın Alma Performans kategorisi
•Deva Turizm Ltd. Şti.

Yedek Parça Performans kategorisi
•İtameks A.Ş.

 

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