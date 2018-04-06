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OSS, Automechanika İstanbul fuarında yerini aldı

06 Nisan 2018, 16:02

Otomotiv Satış Sonrası Sektöründe kaliteli ve güvenilir hizmetin yaygınlaşması için çalışmalar yapan Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), 5-8 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen Automechanika Istanbul’da

İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen uluslararası otomotiv endüstrisi fuarına 51 üyesi ile katılan OSS, bir kez daha sektörün sesi oldu.



5 Nisan Perşembe günü Automechanika Istanbul’un açılışında konuşma yapan OSS Başkanı Rıza Şahin şunları söyledi: “OSS Derneği ve Automechanika markası arasındaki işbirliği son yıllarda oldukça güçlendi ve kemikleşti. Sadece üyelerimizin fuar katılımı ile değil, aynı zamanda Automechanika İstanbul boyunca düzenlediğimiz etkinliklerle de fuarın vazgeçilmez bir parçası haline geldik. Otomotiv Satış Sonrası Sektörü’nde kaliteli ve güvenilir hizmetin yaygınlaşması için çalışmalar yapan Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneğimiz, fuara bu yıl 51 üyesi ile katıldı ve 5000 m2 sergi alanıyla fuarın %15’inden fazlasında yerleşik durumda.” Fuar kapsamında düzenledikleri etkinlikler ve imza attıkları yenilikler hakkında da bilgi veren Şahin; “Bu yıl ilk kez üyelerimizin ve misafirlerinin kullanımına özel OSS Lounge alanı oluşturduk. Ayrıca son 5 yıldır Otomotiv Satış Sonrası Pazarına yön veren uluslararası konuşmacıları ağırladığımız OSS Konferansı fuarın açılış günü düzenlenecek ve sektörümüzün global durumunu katılımcılarla değerlendireceğiz” dedi.



5. OSS Konferansı’na Yoğun İlgi

Otomotiv Satış Sonrası Pazarı’na yön veren konu ve konukları ile sektöre ışık tutan OSS Konferansı fuar kapsamında bu yıl 5. kez düzenlendi. Ana teması Avrupa ve MENA Bölgesinde Otomotiv Satış Sonrası Pazarı’na Genel Bakış olan konferans büyük ilgi gördü. Konferansın açılışını yapan OSS Genel Sekreteri Ziya Özalp konuşmasında; “Tüm adımlarımızı Otomotiv Satış Sonrası Pazarını daha ileriye taşımak, güçlü ve sürekliliği olan bir örgüt kültürü oluşturabilmek, sektörümüze ve ülkemize fayda sağlamak adına atıyoruz. Üye yapısına göre %85'i yerli sermayeden oluşan OSS Derneği, bugün 30.000 kişilik istihdam sağlıyor. 1995'den bugüne güçlenerek ve büyüyerek pazarın en önemli temsilcisi konumuna gelmiş olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.



Konferansta Almanya Otomotiv Satış Sonrası Pazarının Dinamikleri ve Gelecek Trendleri ile ilgili sunumu ile Select AG’nin CEO’su Stephan Westbrock ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika Perspektifinden Satış Sonrası Pazarı üzerine konuşması ile Al Zafer Investment’ın İş Geliştirme Grup Direktörü Fouad Rihani yer aldı.



Konferansın sonunda sektöre yönelik değerlendirmeler yapan OSS Başkanı Rıza Şahin “yerli otomobil” konusuna da değindi; “İnovasyon temelli itici güçler otomotiv sektöründe pazarlama stratejileri ve iş modelleri üzerinde etkili olurken, büyük fırsatları da beraberinde getirecek. Otonom, elektrikli, internet bağlantılı ve paylaşımlı araçlar artık çok da uzağımızda değil. Bu değişime ayak uydurulması sadece otomotiv sektörü için değil, Türkiye ekonomisi için de büyük önem taşıyor. Artık dönüşü olmayan bir yola giren milli otomobil için kurulan konsorsiyumun vizyonu da bunun iyi bir göstergesi. Bizler de OSS olarak süreci yakından takip ediyoruz. Büyük tartışma konusu olan üretim ve pazarlama konularının yanında elbette satış sonrası ürün ve hizmet süreçleri de önem arz ediyor. Gerek yerli sermaye ağırlıklı üye yapımız, gerekse Türkiye’nin her noktasına ulaşan dağıtım ağımızdan aldığımız güçle bu projede yer almamız gerektiğini düşünüyoruz” dedi.



Konferansın ardından tüm katılımcılar düzenlenen kokteylde bir araya geldi ve hem fuar hem de konferans ile ilgili değerlendirmelerde bulunma fırsatı yakaladı.



Bu sene 12. kez düzenlenen Automechanika Istanbul fuarının ana destekçilerinden olan OSS, her geçen yıl büyüyen ve gelişen Türkiye Otomotiv Satış Sonrası Pazarı ile ilgili etkin çalışmalarını ara vermeden devam ettirecek.



