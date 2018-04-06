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Aras Kargo’nun hissedarı Austrian Post 2017’de hem gelirini hem kârını artırdı

06 Nisan 2018, 15:53

Aras Kargo’nun yüzde 25 hissesine sahip olan Austrian Post, 2017 yılını başarılı finansal sonuçlarla tamamladı.

Austrian Post’un geliri geçen yıl yüzde 2.3 artışla 1.9 milyar Euro’ya, kârı da yüzde 2.7’lik artışla 207.8 milyon Euro’ya yükseldi. Şirketin hisse başına kazanç artışı ise 2.45 Euro’ya çıktı



Temmuz 2013‘te 125 milyon lira ödeyerek Aras Kargo’ya yüzde 25 ortak olan Avrupa’nın lider lojistik şirketlerinden Austrian Post, 2017 yılının finansal sonuçlarını açıkladı. 2017 yılında şirketin gelirleri yüzde 2.3 oranında artarak 1 milyar 938.9 milyon Euro olarak gerçekleşirken, faiz ve vergi öncesi kârı (FVÖK) yüzde 2.7’lik artışla 207.8 milyon Euro’ya yükseldi. Austrian Post’tan yapılan açıklamada 2018 yılında da istikrarlı büyümenin sürdürülmesinin hedeflendiği belirtildi.



Şirketin açıklamasında, geleneksel mektup postasının yerini e-mail’e bırakma trendinin sürdüğü, buna karşılık paket taşımacılığının oldukça önemli bir büyüme kaydettiğinin altı çizildi. Austrian Post‘un hem paketteki bu dinamik büyümeden, hem de internetten alışveriş trendindeki artıştan olumlu etkilendiği belirtildi. İnternetten alışveriş trendindeki yükselişin etkisiyle Austrian Post’un paket postasındaki büyüme oranı yüzde 17.7’ye ulaşırken, genel pazar payı yüzde 45‘ten yüzde 47’ye çıktı.



Mektup postası azalıyor, paket taşımacılığı artıyor

Paket postası işletmesi, e ticarete yönelen eğilim sonucunda güçlü bir büyüme sergiledi. Bu sektörde kıyasıya bir rekabet mevcut. Bu zorlu koşullara rağmen, paket postası hacimleri yüzde 20 arttı. Austrian Post CEO’su Georg Pölzl, şirketin 2017 yılı finansal sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Bu durum, Austrian Post tarafından verilen hizmetlerin kalite ve teslimat hızı açısından en yüksek standartları karşıladığını kanıtlıyor. Hem mektup hem paket segmentinde yüksek kalite düzeyimizi daha da iyileştirme çabası içindeyiz. Ürünlerimizi, güncel müşteri gereksinimlerini dikkate alarak istikrarlı bir şekilde geliştiriyoruz.”



Pölzl ayrıca, özel müşteri paketleri pazarında sürmekte olan büyüme bağlamında, tasnif kapasitelerini önümüzdeki dört yıl içerisinde ikiye katlayarak 100.000 paket/saat hıza çıkarmak için önlemler aldıklarını belirtti.



Bu nedenle, ana işletme konularında süren yatırımlara ek olarak, paket lojistiği alanında da büyümeye yönelik yatırımların planlandığı belirtildi.



2018 yılında da mektup ve paket postası eğilimlerinin sürmesini beklediklerini belirten CEO Pölzl sözlerini şöyle tamamladı: “Amacımız, mevcut tasnif kapasitelerimizi mümkün olduğunca kısa bir sürede genişletmek. Güvenilir bir şirket olarak sahip olduğumuz konumu gelecekte de korumak ve operasyonlarımızın odak noktasını kalite ve güven olarak devam etmek istiyoruz”



Çalışanlara gönüllü kâr payı paylaşımı önerildi

2017 yılında kazançların artırılması hedefine de ulaşıldığı belirtilen şirket açıklamasında, 2016 yılında 2.26 Euro olan hisse başına kazanç değerinin 2017 yılında 2.45 Euro’ya çıktığı belirtildi. Avusturya Posta Kurumu Yönetim Kurulu, güçlü nakit akışı ve sağlam bilanço verilerine dayanarak, 19 Nisan 2018’de yapılması planlanan Yıllık Genel Kurul’da, hisse başına 2,05 Euro temettü tutarı önerecek. Çalışanlar da şirketin bu gelişmesinden yararlanacak. Austrian Post, çalışanlarına, 16 yıl süreyle gönüllü bir kâr paylaşım planı önerdi. Plana katılma hakkına sahip olan çalışanlar, geçen yıla kıyasla 2,6% oranında bir artışla, 875 Euro ikramiye alacak.



