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Auto King, yeni iş birlikleri için Automechanika'da

06 Nisan 2018, 15:46

Türkiye genelinde, tüm otomobil markalarının bakım ve onarım hizmetleri konusunda faaliyet gösteren Auto King, dünyanın en büyük 3’üncü otomotiv endüstri fuarı Automechanika İstanbul’da yer alıyor.

5-8 Nisan tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 12. Uluslararası Automechanika İstanbul fuarında katılımcılarla bir araya gelecek olan Auto King, yeni yatırımlar ve iş birlikleri için kapı açacak.



2018 yılı içinde hizmetlerini, ‘Ekspres, Hasar Onarım ve Mobil Parça Onarım Servisleri’ olmak üzere üç ana kategori altında toplayan ve bu doğrultuda Türkiye çapında franchise veren Auto King, İstanbul’da ve Tüm Türkiye genelinde büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Auto King, bu hedefi doğrultusunda fuar süresince, şu an sayısı 52 olan servis merkezlerini artırmak için otomotiv endüstrisinin üretici, yatırımcı ve alıcıları ile yatırım avantajlarını değerlendirecek.



Teknoloji ve her geçen gün biraz daha gelişen dijital çağın, satış sonrası dünyasını ve iş yapış şeklini de tamamen değiştirdiğini söyleyen Auto King CEO’su Ayhan Dayoğlu “Yakın gelecekte araçların kaza anında devreye giren elektronik sistemleri, otomatik olarak servis randevularını kendileri alacaklar, hatta parça siparişlerini bile kendileri verecekler. Bu yeni düzeni hemen anlayarak, bizim gibi konuya yatırım yapmış entegre bir sistemin içine giren bağımsız küçük servisler ve parça tedarikçileri, geleceklerini garanti altına almış olurlar. Bu nedenle değişen dünyayı ve bu dünya için sunduğumuz fırsatları anlatmak üzere fuar süresince verimli görüşmeler yapacağımıza inanıyorum. Yıl sonuna kadar Türkiye çapında artırmayı hedeflediğimiz servis merkezlerimiz için de yeni anlaşmalara bu fuarda adım atmayı hedefliyoruz” dedi.



Auto King, Automechanika İstanbul’da 9’uncu salonda O4-A numaralı standta yer alacak.



