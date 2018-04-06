Peugeot‘da bahar fırsatları

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06 Nisan 2018, 15:30

Peugeot Türkiye araçlarını Özel Peşin Alım Fırsatları veya %0 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuyor. Bu fırsatı kaçırmamak için tüketicileri Nisan ayında en yakın Peugeot Yetkili Satıcısı’sına “Peugeot Bahar Test Sürüş Günleri”’ne davet ediyor.

·Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfini standartların üzerine taşıyan Peugeot 208, 6.000 TL ‘ye varan Peşin Alım Fırsatı veya 30.000 TL için 15 Ay, %0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.·Ödüllü PureTech Turbo motoru ile SUV Peugeot 2008 , 4.500 TL ’ye varan Peşin Alım Fırsatı veya 24.000 TL için 12 Ay, %0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.·Şık ve modern tasarımı ile Yeni 301, ayda 845 TL ‘den başlayan taksitler ile sunuluyor.·Peugeot SUV ürün gamında güçlü ve özgün karaktere sahip, şık ve farklı tasarımıyla üst düzey teknoloji ve ileri sürüş keyfi sunan Yeni SUV Peugeot 3008, çok özel Peşin Alım Fırsatı veya 40.000 TL için 15 Ay, %0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.·Sınıfında tek İleri Sürüş Destek Sistemleri ve Peugeot i-Cockpit ile benzersiz sürüş keyfi sunan Yeni Peugeot 308, 6.000 TL ‘ye varan Peşin Alım Fırsatı veya 30.000 TL için 15 Ay, %0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.·Performansı ve yeni dış tasarımı ile “boyut atlatan” Yeni SUV Peugeot 5008 çok özel Peşin Alım Fırsatı veya 40.000 TL için 15 Ay, %0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.·Hafif ticari ürün gamının başarılı modeli Partner Tepee, ayda 845 TL ‘den başlayan taksitler ile sunuluyor.·Sınıf lideri yakıt ekonomisiyle beraber, benzersiz teknolojik özellikler ve üstün sürüş konforunu bütünleştiren Peugeot Expert Van, güçlü 2.0L BlueHDi dizel motorlar ile benzersiz ekipmanlar sunan Peugeot Expert Traveller ve dinamik, sağlam görüntüsüyle Partner Van, ilkbaharda al sonbaharda öde kampanyası ile 6 ay ertelemeli ödeme fırsatıyla sunuluyor.