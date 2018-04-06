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Fenner PLC’yi Michelin satın alıyor

Fenner PLC’yi Michelin satın alıyor

Tarih 06 Nisan 2018, 15:12

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, maden lastikleri segmentindeki ağırlığını güçlendiriyor.

Sektörde dünya lideri Fenner PLC’ye 1,3 milyar pound değer biçen Michelin, satın alma ile madencilik segmentinde kilit rol üstlenecek.

Lastik devi Michelin, dünya çapında güç iletimi, hareket aktarımı ve taşıma uygulamaları alanında faaliyet gösteren, konveyör kayış çözümlerinde dünya lideri Fenner PLC’yi satın alacağını duyurdu. Satın alma için Michelin, Fenner’e yaklaşık 1,3 milyar pound değer biçiyor.

Michelin, Fenner sinerjisiyle madencilik segmentinde kapsamlı hizmet sunacak
Özellikle madencilik sektöründe ve endüstriyel pazarlarda konveyör kayış çözümleri ve polimer mühendisliği alanlarında çalışan Fenner satın alımı Michelin Grubu’nun madencilik segmentindeki müşterilerine maden lastiklerinden konveyör kayışına kadar 360 derece her alanda hizmet sunabilmesini sağlayacak.

“Madencilik sektöründeki rolümüz güçlenecek”
2017 yılında elde ettiği 655 milyon £ yıllık geliri ile güçlendirilmiş polimer teknolojisinde bir dünya lideri olmayı başaran Fenner PLC satın alımı için konuşan Michelin CEO’su Jean-Dominique Senard, “Michelin için bu satın alma yüksek teknoloji malzemeleri alanında uzmanlaşmak, madencilik sektöründeki kilit bir oyuncu olarak rolümüzü güçlendirmek için çok önemli bir fırsat. Fenner’in bu alandaki kapsamlı ürün ve hizmetleri bizim yolumuzu açacak.” dedi.

 

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