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Sertrans depo yönetimi güçlenecek

Sertrans depo yönetimi güçlenecek

Tarih 06 Nisan 2018, 15:08

Ulusal ve uluslararası müşterilerine tedarik zinciri yönetiminde katma değerli lojistik hizmetler veren Sertrans Logistics, depolarının yönetiminde teknolojik geliştirmelere imza attı.

Bilişim firması Çözüm Yazılım ile el sıkışan şirket, depo yönetim sisteminde yeni bir döneme girdi.

Bu yıl Hadımköy’de 30 bin m²’lik alanda yeni deposunu faaliyete alacak olan Sertrans Logistics depo yönetiminde de atağa kalktı. Şirketin dijitalleşme stratejisi kapsamında Şubat ayında IT altyapısına 200.000 dolarlık yatırım yapan şirket, “Depo Yönetim Sistemi” anlamına gelen “Warehouse Management System (WMS)” üzerinde de teknolojik geliştirmelere gitti. Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Keleş, Sertrans Logistics Ar-Ge ve Bilgi Teknolojileri İcra Kurulu Üyesi Gürkan Demircan ve Çözüm Yazılım Kurucu Ortağı Özcan Öztürk’ün katıldığı toplantıda imzalar atılarak, yeni dönemin startı verildi. Depo bünyesindeki tüm operasyonları etkin bir şekilde ve gerçek zamanlı yönetmek üzere tasarlanan AxataWM yazılım sistemi ile Sertrans Logistics depoları hız ve daha fazla verimlilik prensibiyle dijitalleşecek. Şirketin e-ticaret lojistiği operasyonlarının teknik altyapıları da yazılım ile güçlendirilecek. Ayrıca mobil uygulama kolaylığı da sağlayacak sistem, tüm müşterilerin kendi depolama sistemleri ile entegre olabilecek.

Konuyla ilgili konuşan Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Keleş: “Depo yönetimi lojistik operasyonların en kilit kavramları arasında yer alıyor. Çoğu zaman depo tarafında yaşanan en küçük aksaklıkların dahi, tüm operasyonları aksatabildiğine şahit oluyoruz. Biz Sertrans Logistics olarak, müşterilerimizin beklentilerine uygun çözüm odaklı ve katma değerli lojistik hizmetler vermeyi kendimize ilke edindik. Bu ilkemiz doğrultusunda da hizmetlerimizi kusursuza yaklaştırmaya çalışıyoruz. Depolarımızı daha teknolojik ve verimli bir yapıya kavuşturmak için Çözüm Yazılım ile el sıkışarak, AxataWM sistemine geçtik. Artık depolarımızdaki süreçler dijital akılla mobilize hale gelecek. Bununla birlikte Türkiye’de gün geçtikçe büyüyen e-ticaret pazarının lojistik ayağındaki yerimizi sağlamlaştırmamıza da katkıda bulunacak. Şirketimiz adına hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

 

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