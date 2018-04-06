Mercedes otobüs satışlarına ara vermiyor

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06 Nisan 2018, 15:05

Mercedes-Benz Türk tarafından 14 Mart – 05 Nisan 2018 tarihleri arasında yeni otobüs teslimatları gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk tarafından İstanbul Halk Otobüsü’ne 2 adet Mercedes-Benz Conecto satışı gerçekleştirilmiştir.Araçlar, Mercedes-Benz Türk tarafından Ekrem Balaç, Mükerrem Balaç ve Baki Balaç’a teslim edilmiştir. Teslimat esnasında, Conecto otobüslerinin müşteri dostu yakıt performansına ve yüksek konforuna vurgu yapıldı. Ekrem Balaç, Conecto otobüslerini düşük işletme maliyetlerine sahip olması ve değişmeyen kalitesinden dolayı tercih ettiklerini dile getirdi.Mercedes-Benz Türk bayii Hasmer tarafından Çağdaş Güven’e satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD, Orhan Çayır’a teslim edildi. Teslimat esnasında, geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde Tourismo araçlarını kullananların yolculuk sırasında yakıttan oldukça tasarruf ettiği dile getirildi. Çağdaş Güven yetkilileri, Mercedes-Benz kalitesine güvendiklerini ve yapmış oldukları yatırımdan hiç şüphe etmediklerini belirtti.Mercedes-Benz Türk tarafından Siirt İl Özel İdaresi’ne satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD, Siirt İl Özel İdaresi yetkililerine teslim edilmiştir. Yetkililer, Tourismo 15 RHD aracını seçerken yüksek kalitesini ve yüksek yakıt tasarrufu özelliklerini göz önünde bulundurduklarını belirttiler. Teslimat sırasında, Tourismo 15 araçlarının yüksek ikinci el fiyatlarına da vurgu yapıldı.