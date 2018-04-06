|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Mercedes otobüs satışlarına ara vermiyor
06 Nisan 2018, 15:05
Mercedes-Benz Türk tarafından 14 Mart – 05 Nisan 2018 tarihleri arasında yeni otobüs teslimatları gerçekleştirildi.
Şehiriçi yolculuğun adresi Mercedes-Benz Conecto!
Mercedes-Benz Türk tarafından İstanbul Halk Otobüsü’ne 2 adet Mercedes-Benz Conecto satışı gerçekleştirilmiştir.
Araçlar, Mercedes-Benz Türk tarafından Ekrem Balaç, Mükerrem Balaç ve Baki Balaç’a teslim edilmiştir. Teslimat esnasında, Conecto otobüslerinin müşteri dostu yakıt performansına ve yüksek konforuna vurgu yapıldı. Ekrem Balaç, Conecto otobüslerini düşük işletme maliyetlerine sahip olması ve değişmeyen kalitesinden dolayı tercih ettiklerini dile getirdi.
Tourismo 15 teslimatları devam ediyor!
Mercedes-Benz Türk bayii Hasmer tarafından Çağdaş Güven’e satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD, Orhan Çayır’a teslim edildi. Teslimat esnasında, geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde Tourismo araçlarını kullananların yolculuk sırasında yakıttan oldukça tasarruf ettiği dile getirildi. Çağdaş Güven yetkilileri, Mercedes-Benz kalitesine güvendiklerini ve yapmış oldukları yatırımdan hiç şüphe etmediklerini belirtti.
Siirt İl Özel İdaresi de tercihini Tourismo 15’den yana kullandı!
Mercedes-Benz Türk tarafından Siirt İl Özel İdaresi’ne satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD, Siirt İl Özel İdaresi yetkililerine teslim edilmiştir. Yetkililer, Tourismo 15 RHD aracını seçerken yüksek kalitesini ve yüksek yakıt tasarrufu özelliklerini göz önünde bulundurduklarını belirttiler. Teslimat sırasında, Tourismo 15 araçlarının yüksek ikinci el fiyatlarına da vurgu yapıldı.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x