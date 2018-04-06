TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
Busworld İzmir 2018
ANKARA LOJISTIK
GENEVA MOTOR SHOW
tasiyanlar banner

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Piyasa

Mercedes otobüs satışlarına ara vermiyor

Mercedes otobüs satışlarına ara vermiyor

Tarih 06 Nisan 2018, 15:05

Mercedes-Benz Türk tarafından 14 Mart – 05 Nisan 2018 tarihleri arasında yeni otobüs teslimatları gerçekleştirildi.

Şehiriçi yolculuğun adresi Mercedes-Benz Conecto!
Mercedes-Benz Türk tarafından İstanbul Halk Otobüsü’ne 2 adet Mercedes-Benz Conecto satışı gerçekleştirilmiştir.

Araçlar, Mercedes-Benz Türk tarafından Ekrem Balaç, Mükerrem Balaç ve Baki Balaç’a teslim edilmiştir. Teslimat esnasında, Conecto otobüslerinin müşteri dostu yakıt performansına ve yüksek konforuna vurgu yapıldı. Ekrem Balaç, Conecto otobüslerini düşük işletme maliyetlerine sahip olması ve değişmeyen kalitesinden dolayı tercih ettiklerini dile getirdi.

Tourismo 15 teslimatları devam ediyor!
Mercedes-Benz Türk bayii Hasmer tarafından Çağdaş Güven’e satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD, Orhan Çayır’a teslim edildi. Teslimat esnasında, geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde Tourismo araçlarını kullananların yolculuk sırasında yakıttan oldukça tasarruf ettiği dile getirildi. Çağdaş Güven yetkilileri, Mercedes-Benz kalitesine güvendiklerini ve yapmış oldukları yatırımdan hiç şüphe etmediklerini belirtti.



Siirt İl Özel İdaresi de tercihini Tourismo 15’den yana kullandı!
Mercedes-Benz Türk tarafından Siirt İl Özel İdaresi’ne satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD, Siirt İl Özel İdaresi yetkililerine teslim edilmiştir. Yetkililer, Tourismo 15 RHD aracını seçerken yüksek kalitesini ve yüksek yakıt tasarrufu özelliklerini göz önünde bulundurduklarını belirttiler. Teslimat sırasında, Tourismo 15 araçlarının yüksek ikinci el fiyatlarına da vurgu yapıldı.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Piyasa

Fenerbahçe'ye özel Tourismo

 Fenerbahçe'ye özel Tourismo Fenerbahçe Futbol Takımı’nın kara yolculuklarında kullanacağı yeni Tourismo 15 RHD otobüsü, Gürsel Turizm tarafında...

Muş Yolu Turizm'e yeni otobüsler

 Muş Yolu Turizm'e yeni otobüsler Muş Yolu Turizm, alımını gerçekleştirdiği 1 adet Mercedes-Benz Travego 15 ve 1 adet Tourismo 16 RHD 2+1 model otobü...
SCHMITZ CARGOBULL 1 MART

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Endüstriyel tarih

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x