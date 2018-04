İnci Akü Automechanika İstanbul’a katıldı

Anasayfa » Automechanika 2018

06 Nisan 2018, 14:53

Türkiye ve Avrupa’nın en prestijli otomotiv endüstrisi fuarından biri olan Automechanika İstanbul, 5 - 8 Nisan tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşiyor.

Milyonlarca aracın kalbinde yer alan İnci Akü, “Dünyanın Enerji Uzmanı” temasıyla yeni nesil Start-Stop AGM ve Start-Stop EFB serisi ürünlerini otomotiv sektörünün beğenisine sunuyor.Otomotiv ve otomotive tedarik sanayisi sektörünü her yıl bir araya toplayan Automechanika İstanbul fuarı, 5 - 8 Nisan tarihleri arasında İstanbul TÜYAP fuar merkezinde sektörün önde gelen firmalarının katılımı ile gerçekleşiyor. İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın öncü markası İnci Akü, “Dünyanın Enerji Uzmanı” temasıyla Automechanika İstanbul’a özel hazırladığı standında, Start-Stop AGM ve Start-Stop EFB serisi ürünlerini pazardaki potansiyel müşterileri ve sektörün ileri gelenleri ile buluşturdu. Bunun yanı sıra İnci GS Yuasa’nın teknoloji liderliğini, üretim uzmanlığını ve yenilikçi yaklaşımını yansıtan, hibrid ve elektrikli araç uygulamalarında kullanılan lityum iyon hücreleri de Automechanika İstanbul’da sergilendi.İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın öncü markası İnci Akü, “Dünyanın Enerji Uzmanı” temasıyla Automechanika İstanbul Fuarı’na özel hazırladığı standıyla yer aldı. İnci GS Yuasa’nın Start-Stop AGM ve Start-Stop EFB serisi ürünlerini pazardaki potansiyel müşterileri ve sektörün ileri gelenleri ile buluşturduğu standından “Ceyhun Yılmaz Show” Best FM’de canlı olarak yayınlandı.İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik “Türkiye ve Avrupa endüstrisini ve sektörün profesyonellerini bir araya getiren Automechanika İstanbul fuarı çok önemli bir etkileşim alanı. İnci Akü markamızla bu organizasyonda her sene yer alarak kendimizi birinci ağızdan paydaşlarımıza ifade etmek arzusundayız. Bugün güçlü markalarımız ve uzun süreli iş ilişkilerimizin en değerli sermayemiz olduğunun bilincindeyiz. Ar-Ge faaliyetlerimiz ve sahada kanıtlanmış deneyimimiz sayesinde bugün en gelişmiş akü çözümlerini otomobil üreticilerine sunuyoruz. Teknolojideki liderliğimizle elektrikli ve hibrid araçlar için geliştirdiğimiz lityum iyon akülerden konvansiyonel akülere kadar gerçekleştirdiğimiz birçok ürün geliştirme çalışmasıyla geleceğin çevreci araç teknolojilerine yön veriyoruz. Bundan sonra da inovasyon ve Ar-Ge alanlarında yaptığımız teknoloji yatırımlarıyla en güvenilir ve hızlı çözümler sunarak tüm müşterilerimize, yerel ve ulusal sermayeye yüksek katma değerli projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.İnci Akü’nün fuarda sergilediği Start-Stop sistemli yeni nesil araçlara yönelik uzun ömürlü ve yenilikçi ürünleri olan; İnci Akü Start-Stop EFB ve AGM serisi aküler katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.İnci Akü Start-Stop EFB, standart akülere göre 2,5 kat daha uzun ömürlü ve yüzde 15 daha fazla marş basma gücüne sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. Ayrıca yeni nesil araçlarda kullanılan geliştirilmiş ısıtma, elektronik eğlence, sürücü destek yardım sistemleri, iç ve dış aydınlatmalar ve benzeri donanımlar sebebiyle ihtiyaç duyulan yüksek enerji gereksinimlerini optimum düzeyde karşılayan İnci Akü Start-Stop EFB, üst segment Start-Stop araçlar için en yeni teknolojileri sunuyor.Elektrik üreten frenleme sistemine sahip üst segment Start-Stop araçlar için dizayn edilen İnci Akü Start-Stop AGM Serisi ise standart akülere göre 3,5 kat daha uzun ömürlü ve yüzde 30 daha fazla marş basma kapasitesine sahip.Nisan 2017'de toplam bin 217 katılımcının dünyanın dört bir köşesinden gelen 43 bin 874 ziyaretçi ile buluştuğu Automechanika İstanbul rekor sayılarla sonuçlanmıştı. Türk ve Avrupa endüstrilerini bir araya getiren, Türkiye için olduğu kadar çevre ülkeler için de önemli bir buluşma platformu haline gelen Automechanika İstanbul Fuarı’na 2018’de de rekor katılım bekleniyor.