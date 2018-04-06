Mutlu Akü Automechanika İstanbul’da

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06 Nisan 2018, 14:45

Mutlu Akü, sektöründeki en yeni teknolojileri Automechanika İstanbul Fuarı’nda sergiliyor

Türkiye akümülatör sektörünün lideri Mutlu Akü, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 5-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Automechanika İstanbul’da yeni ürünlerini ve teknolojilerini sektör profesyonelleri ve katılımcılarla buluşturuyor. Standında SFB teknolojisinden, Start-Stop AGM ve EFB teknolojisine, ağır hizmet akülerinden, marin akülerine ve lityum iyon akülere kadar geniş ürün yelpazesini sergiliyor. Mutlu Akü’nün Automechanika’da ziyaretçiler tarafından en çok ilgi çeken ürünleri ise Lityum-İyon ve Start&Stop aküler oldu.Mutlu Akü, AR-GE Merkezi’nde geliştirilen Lityum-İyon aküler, standart akülere oranla daha fazla enerji depoluyor. Standart akülere göre daha düşük hacme ve düşük ağırlığa sahip Lityum iyon aküler daha uzun ömre sahip. Daha çok hibrit otomobillerde tercih edilen Lityum-İyon aküler ev tipi enerji depolama, yenilenebilir enerji, UPS, telekom ve forklift gibi endüstriyel alanlarda da kullanılabiliyor. Lityum İyon aküler, karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen araçlarda kullanılması nedeniyle de çevre dostu olarak kabul ediliyor.Mutlu Akü’nün yakıt ekonomisi ve karbondioksit salınımını azaltmak üzere tasarlandığı Start&Stop aküleri EFB (Geliştirilmiş Sulu Tip) ve AGM (Kuru tip) olarak iki tipte üretiliyor. Mutlu Akü’nün yoğunlaştırılmış enerjiye sahip EFB aküleri, tüm Start&Stop özellikli araçlarda kullanıma uygun şekilde özel olarak tasarlandı. Bu aküler, standart aküler gibi sulu tipte. Güçlendirilmiş iç yapısı sayesinde Mutlu Start Stop Aküler aynı kapasitedeki benzer bir aküye göre 3 kata kadar daha fazla cevrim ömrü, hızlı şarj alma özelliği ve %40 ‘a varan daha yüksek performansa sahip.Mutlu Akü’nün tüm teknolojilerini Automechanika Fuarı boyunca Salon 3’te bulunan 225 No.’lu standında görebilirsiniz.