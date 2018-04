Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi Aksları farklılaştırarak yeni taşıtlar ve yeni ürünler yapmak mümkün! 05 Nisan 2018, 18:36 Yenilik, rekabet ve gelecek için Brist’ten müşteriye özel aks. Ticari araç üreticilerinin sistem tedarikçileri arasına Brist markası ile yeni bir oyuncu katıldı.

Ticari araçlar ve otobüsler için özel aks ve süspansiyon sistemleri, elektrikli araçlar için tek hızlı transmisyon dahil özel mühendislik çözümleri sunan Brist, yenilikçi ürünleri ve farklı çözümleri ile dikkat çekiyor.

İki profesyonel mühendisin İtalya’da çalıştıkları şirketin aks bölümünün hissedarı olması ile başlayan Brist’in kuruluş ve gelişim öyküsü, yeni ve özel bir endüstriyel öykü.

Türkiye’de üretilen Isuzu midibüslerin ön akslarının geliştirilmesi sırasında Alman Voith şirketinin Aks Birimi’nde başlayan bu girişim, kent içi 9 m’lik yarı ve tam alçak tabanlı otobüsler, yeni nesil 8 m’lik alçak tabanlı otobüsler ve BMC’nin Belçika’da, Busworld Fuarı’da tanıtımını yaptığı apron otobüslerine temin edilen akslarla yeni bir aşamaya ulaştı.







Remzi Oduncu "BMC’nin 14 metrelik apron aracının aksları Brist. Bu apron otobüsü önden çekişli. Çekiş gücü merkezi dizel motordan veya elektrik motoru ile de tahrik edilebiliyor. Bu sistemde, diferansiyel ortada yer alıyor. Sistemin avantajı hafiflik, tasarım esnekliği ve yüksek manevra kabiliyeti" dedi.



Brist Axle Systems Yönetim Kurul Üyesi ve kurucularından Remzi Oduncu ile ürün çözümleri ve Brist organizasyonu üstüne bir görüşme yaptık.

“Biz herkesin gittiği yoldan gitmiyoruz. Alışıla gelmişlerin dışında sistemlerimiz ve uygulamalarımız var. Müşterilerimize geliştirdiğimiz özgün çözümlerle artı değer katmaya ve pazarda kendilerini farklı konumlandırabilmelerine imkan sağlamaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Geldiğimiz noktada İtalya’da 10 bin metrekarelik bir alanda üretim ve tasarım operasyonumuz var. Dünyanın pek çok cografyasına buradan hizmet veriyoruz. Bunun yanında; Türkiye’de de yol dışı araçlar için kurulmuş ayrı bir şirketimiz, üzerinde titizlikle çalıştığımız önemli milli projelerimiz var” diyen Remzi Oduncu, şunları anlattı...



Yola nasıl çıkıldı?

“Biz Brist Axle Systems olarak; aks, süspansiyon ve aktarma organlarında, tasarımdan üretime kadar olan tüm süreci üstlenen, bütün parçaları tedarik ederek montajını, testini ve sistem sorumluluğunu alan firma pozisyonundayız.

Bu şirketin kökeni, Alman Voith Turbo’nun aks üretimi için İtalya’da kurmuş olduğu bir organizasyona dayanıyor. Ben buradaki Voith Aks Birimin kuruluşunda ve geliştirilmesinde Satış ve Pazarlama Organizasyonu Lideri olarak aktif görev aldım.

Voith çok büyük bir grup. Görev aldığımız dönemde 42.000 çalışanı ile 5,5 milyar Euro’nun üzerinde grup cirosu vardı. Otomotive yönelik işler o zamanın koşullarında grubun cirosunun %40‘ını oluşturuyordu. Bu büyüklük içinde aks sistemlerinin geliştirilmesi ve üretimi Voith Turbo’ya çok anlamlı gelmedi. Yönetim ana işlerine konsantre olmak için daha küçük cirolu ve gelişmesi özel uğraş gerektiren alanlardan çekilme kararı aldı. Geçmiş kurumsal kariyerimde beraber görev aldığım ve benim gibi 30 yılı aşkın sektör deneyimine sahip olan mesai arkadaşım Ahmet Hacıyunus ile birlikte biz de o politikanın “management buy out” denen yöneticinin satın alma modeliyle şirketi devir almaya aday olduk. 2014 yılında şirketin %49’unu, 2015 yılı başında da geri kalan %51’ini satın aldık. Yani 1 yıl boyunca Voith Turbo ile ortaklık yaptık. 2015 başından beri de Brist Axle Systems adıyla faaliyet gösteriyoruz. Brist bizim kendi markamızdır. İtalya’da kurulmuş bu şirketin iki Türk sahibi olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İtalya’da ürün geliştirme ve üretim için çok gelişmiş bir yan sanayi ve endüstri sistemi var.



Yalın üretim

Brist olarak sistem sorumluluğu, sistem tasarımı, üretim, test - validasyon ve satışı üstlenerek süreci uçtan uca yönetme ve yürütme yetkinliğine sahibiz. Biz kendimizi bir üretim şirketi değil, bir ürün şirketi olarak tanımlıyoruz ve bu bağlamda insana, deneyime ve bilgiye çok değer veriyoruz. Şirketi devraldığımızda da öncelikle yalın üretime dair danışmanlık desteği alarak hem üretim kapasitemizi ve hem de çalışma ortamımızı geliştirdik. Yalın uygulamalar açısından bakıldığında İtalya’nın önde gelen yalın üretim uygulamacılarından bir tanesi olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Bilgiye yaptığımız bu yatırımın geri dönüşünü de az kişiyle ve sadece 4 üretim hücresiyle 7.500 adet aks üreterek hızlıca elde ettik.







Fark oluşmak için

Dünya otomotiv sektörü içinde motor ve şanzımanın standartları, kaynağı, üreticileri belli. Fark oluşturabilmek için en önemli unsur akslardır. Aksları farklılaştırarak farklı taşıtlar ve yeni ürünler yapmak mümkün. Biz bunun bilincindeyiz ve bu vizyon Brist’in en önemli kuruluş motivasyonu.

Buna ek olarak 30 yılı aşkın süredir aynı sektörde farklı birim ve pozisyonlarda çalışmamızın etkisiyle pazarı ve müşterinin neyi istediğini çok iyi ön görebiliyoruz. Başka bir deyişle ana sanayinin bizden ne istediğini, beklentilerini, ne sorunlar yaşadığını ve onları nasıl yönetebileceğimizi çok iyi biliyoruz.

Müşteriyi anlama ve ona özel tasarımlar geliştirme yetkinliklerinin yanı sıra çevik ve hızlı karar alabilen bir organizasyonuz. Bu da bizi rekabette öne geçiren temel değerlerimizden. Büyük gruplarda aylar alacak kararları biz kendi aramızda çok kısa sürede alma ve yürütme imkanına sahibiz.



Türkiye’de neler yapılıyor?

Brist olarak değil, fakat kurucular olarak İtalya’nın ardından Türkiye’de de İtalya’dan tamamen bağımsız yeni bir yatırım yaptık. 2016 yılından beri Teknopark’ta BASE Studio isimli milli bir şirketimiz var ve bu şirket çok agresif bir büyüme trendi içerisinde.

Gebze, Balçık Köyü’nde 20.000 metrekarelik bir açık alanda fabrika inşaatımız yapılıyor ve fabrikanın yılın ikinci çeyreğinden itibaren seri üretime geçmesini hedefliyoruz. Bu yatırımın tamamlanmasının ardından BASE Studio’da da tıpkı Brist’e benzer şekilde tasarım, üretim, proje yönetimi ve test yetkinliklerini içinde barındırarak süreci uçtan uca yönetip yürütebilir konuma erişmiş olacak.







Brist Axle Systems'in sahipleri Remzi Oducu ve Ahmet Hacıyunus, Voith Turbo'nun aks geliştirmek ve üretmek üzere İtalya'da oluşturduğu organizasyonda başlayan öykülerini, Voith'un bu alandan çekilme kararı almasının ardından yepyeni ufuklara taşımışlar.



İtalya'da Brist Axle System olarak yeniliklikçi ve özel aks sistemleri üretirken, Türkiye'de de kurdukları BASE Studio şirketi ile yeni ve milli projeler geliştiriyorlar.







BASE Studio

BASE Studio yüzde 100 milli kaynakları kullanarak yol dışı araç alt sistemlerini komple şekilde üretecek ve bunu fikri ve endüstriyel haklarını kendi bünyesinde barındıracak şekilde gerçekleştirecek. Bu sayede şanzımandan tekerleklere kadar olan komple tahrik sistemi %90-95 hatta bazen 100’e varan yerlilik oranıyla üretilmiş olacak. Bu şu anda Türk otomotiv sanayisine yaptığımız en önemli katkıdır.



Otobüsler için komple aks paketi

BASE Studio yatırımına ek olarak, rekabetçiliğimizi artırabilmek adına 2016 yılında ön aks yanında arka canlı aks alanına da yatırım yaparak son 1,5 yılda Türkiye’de yapılan 8-10 m arası yeni otobüs projelerinin neredeyse tamamını kazanarak yerel otobüs üreticilerimize farklı mimaride komple aks paketi tedarik etmeye başladık.

Elektrikli Jest minibüsünün tek hızlı şanzımanını Brist olarak biz geliştirdik ve Amerika’da Posta İdaresi (USPS) ihalesine yönelik geliştirilen tam elektrikli araçta da Karsan’ın çözüm ortağıyız.



Finansman nasıl sağlanıyor?

Şirketin kurucuları olarak bizlerin geçmiş profesyonel iş yaşamındaki ilişkileri, Voith organizasyonu altında Anadolu Isuzu’ya 2006 yılından beri aks vermenin kazandırdığı tecrübe ki şimdi de Anadolu Isuzu’nun önemli bir aks tedarikçisiyiz, geldiğimiz noktada ikiyüz gibi bir sayı ile başlayıp, bir kaç binli rakamlarda aks temin eden bir şirketiz, geçmişte yaptıklarımız, ürünlerin sahadaki performansı, bizim bu konudaki know-how’ımız müşterilerimizin bize güvenmesini ve yatırımı mümkün kılıyor.



Yalın finansman modeli

Finansmanda da yalın ve sade bir model oluşturduk. Başlangıç yatırımını optimal düzeyde tuttuk. Büyük değil ama etkili kaynak kullanımına dayalı bir yatırım yaptık. Yaptığımız her ürün için mutlaka bir müşteri oluyor. Yaptığımız geliştirmeye, projeye müşterimizi inandırıyoruz. Onlar bize güveniyor ve gerekli desteği veriyorlar.

Yeni bir ürün geliştirdiğimizde ilk müşteriye münhasırlık veriyoruz. Münhasırlık modeli müşterimize rekabet gücü ve yeni ürünle pazara çıkma imkanı veriyor. Mesela en son yaptığımız uygulamada BMC’nin 8,5 – 10 metre otobüslerine özel bir aks yaptık. Bu aksın finansmanını büyük oranda BMC karşıladı. BMC, beş yıl boyunca bu üründe Türkiye pazarında münhasır müşteri oldu. Bunun gibi bütün yaptığımız ürünlerin finansmanını karşılayan mutlaka bir kullanıcı oluyor. Bizim de şirket içerisinde fabrika tarafına, insana ve teknolojiye yatırımımız var.



Çok çeşitlilik içinde hız ve yalınlaştırmayı nasıl sağlıyorsunuz?

Her bir ürün için bir hücremiz var. O hücre ebatlarını minimize edebilmek için önemli uğraşlar verdik. Sonuçta bizim 3 tane ana grubumuz var. Ön aks, yani bağımsız aks grubumuz var. Rijid aks grubu ile bir de arka aks grubumuz var. Her üçü içinde ayrı birimlerimiz var. O birimler içinde konsantre olup geliştirme ve üretim yapıyoruz. Verimliliğimiz çok yüksek. Az kişiyle yüksek adet üretim yapma kabiliyetini kazandık. Bütün sistem entegre olmuş durumda.





Pazar elektrikleniyor

Lastik tekerlekli kent içi yolcu taşıma araçlarında önemli değişiklikler bekleniyor, bunlara cevabınız var mı?

Pazarın gittiği yer belli, pazar elektrikli araçlara doğru kayıyor. Biz Avrupa’nın elektrikli otobüs üreticileri ve uygulamalarının projeleri içerisinde varız. İngiltere, Kanada, Amerika ve Uzakdoğu’da bu tür yeni projelerin ve uygulamaların içerisindeyiz.

Sonuçta biz masanın diğer tarafında olanların ihtiyaçlarını çok iyi bilen kişileriz. Yaptığımız uygulamalarda ve temel tasarımlarda, ürünlerde fonksiyonellik, hafiflik ve daha fazla hareket kabiliyeti sunuyoruz. Bu üç girdiden yola çıkarak sistem geliştiriyoruz.

Elektrikli mobilite için bağımsız aks üzerine entegre edilmiş özgün çözümler geliştirdik ve iki farklı uygulamamız var.

Bağımsız aksta her bir tekerleğe elektrik motoru uygulamasında bizim farkımız, elektrik motoru ve onun tahrik sisteminin şasinin bir parçası olması, süspansiyonun bir parçası ise olmamasıdır. Bu da süspansiyon ağırlığının artmıyor olması demek. Pahalı ve tekerleklere ilave yük getiren elektrik motoru ve dişi grubunu süspansiyona değil şasiye taşıtıyoruz, aynı zamanda elektrikli motoru daha korunaklı bir bölgede çalışıyor. Şasi üzerine entegre dişli grubunu şaft ile entegre ederek tekerleği tahrik ediyoruz.

Merkezi tahrikli elektrik motorumuz da var. Bunda göbekte bir diferansiyel ve onun üzerine entegre edilmiş bir elektrik motoru var, ama farkımız tekerlek tarafında ikinci bir redüksiyon olması. Planet dişli redüksiyonu ile şaftın boyutlarını küçültüyoruz. Şaft neredeyse yarı yarıya küçülüyor.



Hedef komple paket sunmak

Elektrik motoru, enerji yönetim sistemi, software ve invertör konusunda çalışmaları olan çok önemli ve büyük Avrupalı firmalarla temas halindeyiz. Bunlardan biri ile yakın zamanda bir işbirliği sözleşmesi imzalayıp birlikte hareket edeceğiz. İşbirliğimiz olan firma, aküler dahil komple paket teklif edebilecek. Ortak ürün geliştirme içinde olduğumuz firmalar bizim esnekliğimiz, farklı bakış açısı ile olaylara yaklaşabilme kabiliyetimizle fark yaratacaktır. Gelmek istediğimiz nokta; otobüs üreticilerinin ihtiyacı olan sistemi hiçbir dış kaynak kullanmadan tek bir noktadan tedarik edilebilmesi.



Türkiye’de size destek verebilecek, elektrikli projelerinizi yapabilecek tedarik şirketi ve mühendis grubu var mı?

Bu konuda bizim yapacağımız yatırımın merkezi İtalya’da olacak. Başlangıçta Türkiye’de böyle bir arayışımız yok. Tabi Türkiye’de de olabilir ama Avrupa’da partnerlik yapmaya çalıştığımız firmalardan bir tanesinin üretim kapasitesini söyleyeyim; haftada 35.000 adet elektrik motoru üretiyor. Bizim şu anda konsantre olduğumuz işin mekanik kısmı. Elektrik kısmı, elektrik motoru ve enerji yönetim sistemi şu anda bünyemizde ele aldığımız bir konu değil.



Örnek proje

Sizin ürünleriniz ve çözümlerinizle oluşturulmuş örnek ve özel araçlar var mı?

İstanbul’da Transist Fuarı’nda sergilenen BMC’nin 14 metrelik apron aracının aksları Brist. Benim bildiğim dünyada yapılmış ilk bağımsız akslara sahip apron otobüsü bu otobüs. Ön tarafında yine merkezi dizel motordan tahrikli veya aynı şekilde elektrik motoru ile de tahrik edilebilir bu sistemde, diferansiyel ortada yer alıyor. Tekerleklerde ilave tahrik var. Burada bizim sistemimizin avantajı hafiflik. En önemli işlevselliği de dar alanda yüksek manevra kabiliyeti sunması, ayrıca dümenli arka aks opsiyonuna sahibiz.

Şu anda hava limanlarında apron otobüsleri manevra yapmada güçlük çekiyorlar. Dar alanlarda çalışma zorlukları yaşıyorlar. İlave olarak arka aks dümenlenir olduğu zaman çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Bağımsız aks ve süspansiyon ile aracın iz genişliğini istediğiniz kadar değiştirebiliyorsunuz. Açıp kapayabiliyorsunuz. Bunların getirdiği avantaj tasarım esnekliği ve konfor oluyor. Rijid aks yerine böyle bir sistem kullanıldığında hacimsel olarak yer de kazanılıyor. Hafiflik de var.



Yeni yol dışı araçlar

Bu tip özelliklere yeni bir oluşumla, yol dışı çalışan araçlarda, inşaat makinaları ve özel amaçlı savunma araçlarında yer vereceğiz. Özel maksatlı araç platformları ortaya çıkacak. Projeleri aldık ve geliştirme çalışmalarımız sürüyor. Yetkinliklerimiz ve ekibimizin kalifikasyonları 6x6’dan 14x14’e kadar olan araçlar için tasarım ve üretim yapabilecek konumda.



Şanzıman seçeneği

Şanzımanlara hala ihtiyaç var. Brist aks sistemlerini destekleyecek şanzımanlar kimden tedarik edilecek?

Tüm çözümlerimiz mevcut şanzımanlarla uyumlu. Bizim de kendi bünyemizde geliştirip ürettiğimiz tek hızlı şanzıman var. Bunu üç ayrı versiyonda yapıyoruz. 12,5 - 18,5 tahvil oranlı ve 4x4 uygulamasına uygun 340 Nm tork kapasiteli tek hızlı şanzımanımız var.

Bu konuyu birkaç adım daha ileriye götüreceğiz ve yol dışı araçlarda, özellikle sweeper denilen yol temizleme araçlarında çok istenen bir uygulamayı gerçekleştireceğiz. Diğer elektrikli sistemlere uygun şanzıman çalışmalarımız da devam ediyor.









Elektrik motorlarının ulaşım araçlarında kullanımı yeni sistem ve parçaların geliştirilmesine neden oluyor. Özellikle aktarma organları e-mobilite ile birlikte yeniden tasarlanıyor. Brist bu alanda tek hızlı şanzımanı ile bir çözüm oluşturmuş..

























