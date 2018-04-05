Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı için imzalar atıldı

Anasayfa » 3d Lojistik

05 Nisan 2018, 18:27

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ, dünyanın en köklü ve en büyük denizcilik şirketlerinden olan Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) ile 110 milyon dolarlık ‘otomotiv odaklı Ro-Ro limanı’ yatırımına hazırlanıyor.

Kocaeli Körfezi’nde yer alan arazide, standartlarıyla ve kapasitesiyle dünyanın sayılı limanları arasına girecek olan OYAK Port için imzalar atıldı. İnşası 2018’de başlayacak olan limanın 2019’da hizmete girmesi planlanıyor.OYAK, Türkiye’nin en önemli ihtiyaçlarından biri olan, uluslararası standartlarda hizmet verebilecek ‘otomotiv odaklı Ro-Ro limanı’nın inşası için harekete geçti. Dünya genelinde uluslararası standartlarda 16 adet Ro-Ro terminali sahibi ve işletmecisi olan NYK Line (Nippon Yusen Kaisha) ile ortak bir şirket kuran OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ, toplam 110 milyon dolarlık bir yatırıma hazırlanıyor. Bu yıl inşasına başlanacak olan OYAK Port’un, 2019 yılında hizmete girmesi planlanıyor.Yükselen otomotiv ihracatı hacminin yarattığı yeni ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak olan OYAK Port, uluslararası lojistik trafiğinin merkezi olacak. Yaklaşık 500 kişiye istihdam alanı yaratacak olan ve uluslararası otomobil markalarının ihracat ve ithalat kapısı konumuna gelecek liman, Kocaeli’ne bağlı Körfez ilçesinin Yarımca Bölgesinde 235 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. Yıllık 780 bin araç elleçleme kapasitesiyle sadece otomotiv sektörüne hizmet verecek olan limanın, Türkiye’nin 1 numaralı ‘otomotiv odaklı Ro-Ro limanı’ olması hedefleniyor.OYAK Port’un doğu – batı arasında lojistik dağıtım merkezi (hub) olacağını söyleyen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Uluslararası otomotiv ticaretinin liderleriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde, yüzde 21’lik payla ihracat lideri olan otomotiv sektörünün, küresel standartlarda ve yüksek kapasiteli bir limana ihtiyacı olduğunu gördük. Ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik yaptığı yatırımlarla tanınan OYAK, her zaman olduğu gibi yine elini taşın altına koydu ve bugün ülkemize yeni bir katma değer sağlayacak olmanın onurunu yaşıyoruz” dedi.Türkiye’nin geleceğine güvendiklerini ve yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Erdem, sözlerine şöyle devam etti: “Nippon Yusen Kaisha gibi uluslararası lojistik sektörünün itibarını yükselten, güçlü ve güvenilir bir firmayla işbirliği yapmak bizi gururlandırıyor. Birlikte hem Türkiye hem de küresel lojistik ağı adına başarılı bir işe imza atacağız. Nasıl ki İstanbul Yeni Havalimanı ile gerek ülkemiz gerekse bölgemizde havacılık sektörünün seyri değişecek ise OYAK Port ile de uluslararası otomotiv lojistiğinin rotası değişecek. NYK Line ile birlikte sadece bulunduğumuz coğrafyanın değil, dünyanın sayılı limanlarından birini inşa edeceğiz. OYAK Port, otomotiv sektöründe, bulunduğumuz çağın ‘İpek Yolu’ olarak anılacak.”“Nippon Yusen Kaisha olarak dünyadaki 17’nci otomotiv limanımızı Türkiye’de inşa etmekten dolayı heyecanlıyız” diyen NYK Line Otomotiv Grup Başkanı Koichi Chikaraishi, 2014 yılından bu yana yatırım amacıyla Türkiye’de partner aradıklarını ve iki yıl süren görüşmelerin ardından OYAK ile masaya oturduklarını söyledi. Chikaraishi, “OYAK’ın Türkiye’nin en köklü ve güçlü gruplarından biri olması bizi çok etkiledi. Bugün bu sözleşmeyi imzalamaktan dolayı gururluyum. OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ ile somut olarak bugün başladığımız işbirliğimizin güçlenerek devam etmesini diliyorum” dedi.