Bitkisel yağ sektörü CHEP'i tercih ediyor

Anasayfa » 3d Lojistik

05 Nisan 2018, 17:59

Bunge, Bizce Yağ, Oruçoğlu Yağ, Abalıoğlu Yağ, Aves, AAK Türkiye ve Turna Yağ ile iş birliği gerçekleştiren CHEP; kiralanabilen, yüksek standartlardaki ekipmanları ile iş ortaklarının tedarik zinciri yönetimini baştan sona iyileştiriyor

Gün geçtikçe değişen çevresel faktörler, gelişen teknoloji ve rekabetin artması gibi unsurlar nedeniyle firmalar tedarik zinciri yönetiminde düşük verimlilik, düşük kalite, zayıf müşteri memnuniyeti ve yüksek maliyet konularında çeşitli çözüm yöntemleri arıyor. Operasyonel başarı içinse tedarik zincirinde optimizasyon yapılarak, müşteri ihtiyaçlarının ön planda olduğu çalışma modeli ile stratejinin oluşturulması ve uygulanması şart. Yağ firmaları için, ürünlerinin ağır olması nedeniyle, bu ürünleri taşırken kullanılan ekipmanın kaliteli olması da tedarik zinciri verimliliği açısından büyük önem taşıyor. Aynı zamanda Türkiye genelindeki yağ üretim ve dolum tesislerine zamanında teslimatın sağlanması için hızlı ekipman temini gerekiyor.2009 yılından bu yana Türkiye pazarında hizmet veren CHEP’in paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı sürdürülebilir iş modeli, yağ firmalarının tedarik zincirinde karşılaştığı bu sorunlara akılcı çözümler sunuyor. Bunge, Bizce Yağ, Oruçoğlu Yağ, Abalıoğlu Yağ, Aves, AAK Türkiye ve Turna Yağ; CHEP paletlerini kiralayıp yeniden kullanmayı tercih ederek depolama ve nakliye süreçlerini optimize ediyor, palet toplama ve onarma masraflarını ortadan kaldırıyor ve taşınan ürünlerin zarar görme riskini en aza indiriyor. Aynı zamanda CHEP’in bu yeşil ve döngüsel ekipman yönetim modeline geçerek çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyorlar.CHEP, Türkiye genelinde yaklaşık 10 milyon paletlik dolaşım ağı ve farklı illerde konumlandırılmış 16 servis merkeziyle hizmet veriyor. Paylaşım ekonomisini öne çıkaran CHEP’te kiralama sistemi doğrultusunda ihtiyaç duyulan adette palet, azami 72 saatte Türkiye’nin her noktasına ulaşıyor.CHEP, palet kalitesine verdiği önem doğrultusunda paletlerini yeniden kullanıma sunmadan önce düzenli olarak inceleyip onarıyor. Servis merkezlerinde uyguladığı test programıyla darbe, basınç, titreşim ve çevre simülasyonlarından geçirerek palette ve üründe hasar riskini minimum seviyeye indiren CHEP, dökülme ve kirlenmenin oluşmasını engelliyor. Böylece tedarik zinciri sürecinde beyaz paletlerde karşılaşılan yüzde 4,1’lik ürün hasarı CHEP paletlerinde yüzde 0,16’ya kadar düşüyor; ürünler güvenli, sorunsuz ve verimli bir şekilde taşınıyor.CHEP’in iş modelinde palet maliyetleri yıllık olarak hesaplanıyor, kullanılmayan hiçbir palet bütçe planlanmasına dahil edilmiyor. Paletlerin tedariki, bakımı, stoklanması ve kalite güvence süreçlerini tamamen kendi yürüten CHEP, zincir mağazalar ve bayilerle olan bakiye takibi ve mutabakat süreçlerini üreticilerin üzerinden alarak onların perakendecilerle daha sağlıklı ilişkiler de geliştirmesine destek oluyor.CHEP’in palet yönetiminin Türkiye’de gün geçtikçe yaygınlaştığını belirten CHEP Türkiye & Kuzey Afrika Bölge Direktörü Şafak Aktekin, “Kurulduğumuz ilk günden bu yana yalnızca üretim hatlarında değil, hammadde taşınmasından ürünlerin mağazaya teslimine kadar tedarik zincirinin her aşamasında iş ortaklarımıza bir paletten fazlasını sunuyoruz. Paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı iş modelimiz ile her geçen gün daha fazla şirkete önemli faydalar sağlıyoruz. Bunge, Bizce Yağ, Oruçoğlu Yağ, Abalıoğlu Yağ, Aves, AAK Türkiye ve Turna Yağ ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği doğrultusunda tedarik zincirinde karşılaştıkları sorunlara akılcı çözümler sunduk. Böylece iş süreçlerini daha verimli hale getirmiş olduk” dedi.