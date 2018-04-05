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Yazın kış lastiği kullanmak sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor

Yazın kış lastiği kullanmak sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor

Tarih 05 Nisan 2018, 17:49

Kış mevsiminin bitişiyle havalar ısınmaya, sıcaklıklar +7 derecenin üstüne çıkmaya başladı.

 Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, güvenli sürüş ve araç performansı için tüm sürücülere yaz lastiklerini kullanmaya başlamaları yönünde tavsiyede bulunuyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte kış lastiği uygulaması da yavaş yavaş bitiyor. Sıcaklıkların +7 derecenin üstünde olduğu bu günlerde, +7 derecenin altında performans göstermesi için tasarlanan kış lastiklerini kullanmaya devam etmek,  sürüş güvenliği ve araç performansını etkilediği gibi lastiğin de daha çabuk yıpranmasına neden oluyor. Continental, tüm sürücülere kış lastiklerini rafa kaldırıp yaz lastiğine geçmelerini tavsiye ediyor.

Yaz lastiğim yok kış lastiği kullanmaya devam edersem ne olur?
Kışın yaz lastiği kullanmanın araç performansını ve sürüş güvenliğini ciddi derecede etkilediği hemen hemen herkes tarafından bilinen bir gerçek. Sıcaklıkların +7 derecenin üstünde olduğu koşullarda kış lastiği kullanmaya devam etmek lastikleri çabuk yıprattığı gibi araç performansını, yol tutuşunu ve en önemlisi fren mesafesini de etkiliyor. Yapılan testlerde, yazın kış lastiği kullanmaya devam etmenin fren mesafesini uzattığı açıkça görülebiliyor. Özellikle sıcak havalarda ABS ile frenlemede yapılan yaz ve kış lastikleri karşılaştırmasında, yaz lastikleri kış lastiklerine göre yüzde 40’lara varan oranlarda daha kısa mesafede duruyor. Yüzde 40’lık bu fark, beklenmeyen ve ani durumlarda hayati önem taşıyabiliyor. Continental bu sebeple +7 derecenin üstünde performans göstermesi için tasarlanan yaz lastikleri kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.

Doğru lastik kullanımının bir de ekonomik boyutu var
Doğru lastiği kullanmamak yol tutuşu ve frenleme mesafesi gibi sürüş güvenliği sorunlarının yanı sıra ekonomik olarak da kişiyi zorlayabiliyor. Yazın kış lastiği kullanıldığında lastik çok daha çabuk yıpranıyor ve daha kısa bir sürede kullanılmaz hale geliyor. Ayrıca yazın kış lastiği kullanmak, aracın yakıt tüketimi ve CO2 salınımını da artırıyor.

Continental, yazın kış lastiği kullanımının sonuçlarını şöyle özetliyor;
•Lastik çabuk yıpranır, araç performansını ve sürüş güvenliğini tehlikeye atar
•Fren mesafesi uzar
•Yakıt tüketimi ve CO2 salınımı artar
•Aracın performansı düşer
•Gürültü seviyesi artar
•Kış lastiğinin hamuru daha yumuşak olduğu için kuru zeminde hızlı alınan keskin virajlarda savrulma hatta takla atma riski ortaya çıkar



 

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