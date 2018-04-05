Citroën, Nisan ayında cazip fırsatlar sunuyor

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05 Nisan 2018, 17:17

Citroën, 2017 model tüm binek ve ticari modellere 40.000 TL’ye 20 ay % 0,79 faiz fırsatı sunuyor.



2017 model C4 Cactus araçlarda 2.000 TL, 2017 model C4 Picasso ve Grand C4 Picasso araçlarda ise 4.000TL takas fırsatı sunuluyor. C-Elysée, C3 Aircross ve C4 Cactus’de ise takas indirimine ek olarak 5000 TL’ye varan indirimler sunarken, Berlingo modellerinde kobilere özel 10.000 TL’ye varan indirimler sunuluyor.Yakıt verimliliği, yüksek performans ve çevreci özellikleri ile öne çıkan benzinli ve dizel motorlarını üstün konfor özellikleriyle birleştiren Citroën modellerinde avantajlar Nisan ayında da devam ediyor.Kampanya kapsamında Citroën, 2017 model tüm binek ve ticari modellere 40.000 TL’ye 20 ay %0,79 faiz fırsatı sunuyor. Takas avantajı kapsamında ise, 2017 model C4 Cactus araçlarda 2.000 TL, 2017 model C4 Picasso ve Grand C4 Picasso araçlarda ise 4.000 TL takas indirimi sağlanıyor. . C-Elysée, C3 Aircross ve C4 Cactus’de ise takas indirimine ek olarak 5000 TL’ye varan indirimler sunarken, Berlingo modellerinde kobilere özel 10.000 TL’ye varan indirimler sunuluyor.