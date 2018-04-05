TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
ANKARA LOJISTIK
GENEVA MOTOR SHOW
tasiyanlar banner

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Otomobil

Citroën, Nisan ayında cazip fırsatlar sunuyor

Citroën, Nisan ayında cazip fırsatlar sunuyor

Tarih 05 Nisan 2018, 17:17

Citroën, 2017 model tüm binek ve ticari modellere 40.000 TL’ye 20 ay % 0,79 faiz fırsatı sunuyor.

2017 model C4 Cactus araçlarda 2.000 TL, 2017 model C4 Picasso ve Grand C4 Picasso araçlarda ise 4.000TL takas fırsatı sunuluyor. C-Elysée, C3 Aircross ve C4 Cactus’de ise takas indirimine ek olarak 5000 TL’ye varan indirimler sunarken, Berlingo modellerinde kobilere özel 10.000 TL’ye varan indirimler sunuluyor.

Yakıt verimliliği, yüksek performans ve çevreci özellikleri ile öne çıkan benzinli ve dizel motorlarını üstün konfor özellikleriyle birleştiren Citroën modellerinde avantajlar Nisan ayında da devam ediyor.

2017 model binek ve hafif ticari Citroën’lerde fırsatlar
Kampanya kapsamında Citroën,  2017 model tüm binek ve ticari modellere 40.000 TL’ye 20 ay %0,79 faiz fırsatı sunuyor. Takas avantajı kapsamında ise, 2017 model C4 Cactus araçlarda 2.000 TL, 2017 model C4 Picasso ve Grand C4 Picasso araçlarda ise 4.000 TL takas indirimi sağlanıyor. . C-Elysée, C3 Aircross ve C4 Cactus’de ise takas indirimine ek olarak 5000 TL’ye varan indirimler sunarken, Berlingo modellerinde kobilere özel 10.000 TL’ye varan indirimler sunuluyor.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Otomobil

Renault ilk çeyrekte toplam pazar lideri

 Renault ilk çeyrekte toplam pazar lideri 18 yıldır binek araç lideri Renault, aynı dönemde yüzde 16,5 pay ile 19. yılında da binek otomobil pazarında liderl...

Otomotiv, kendi rekorunu kırdı

 Otomotiv, kendi rekorunu kırdı Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv, her ay elde ettiği başarılarla rekor kırmayı geleneğe dönüştürdü. Uluda...
SCHMITZ CARGOBULL 1 MART

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Endüstriyel tarih

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x