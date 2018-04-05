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Petlas, Automechanika'da yerini alıyor

Petlas, Automechanika'da yerini alıyor

Tarih 05 Nisan 2018, 17:14

Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası Petlas ve sanayinin yüzde 100 yerli gücü
AKO Grubu, Starmaxx performans lastikleri, jant markaları ve AKO akü fabrikasının Turbo akü ve AKO Prestij markalı aküleriyle, uluslararası otomotiv endüstrisi fuarı Automechanika İstanbul 2018’de güçlü bir kurumsal varlık sergiliyor.

Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası Petlas, uluslararası otomotiv endüstrisinin dünyadaki en büyük üç fuarı arasında yer alan ve bu alanda bölgenin en önemli etkinliği olan Automechanika İstanbul 2018’de ilgi odağı oluyor.

Türkiye’nin lastiği Petlas’ı bünyesinde barındıran, Türk otomotiv yan sanayinin yüzde 100 yerli gücü
AKO Grubu, Automechanika İstanbul 2018’e iki stantla otomotiv sanayiindeki gücünü ortaya koyuyor.



Grubun Petlas Standında, Petlas Velox Sport PT741 markası ile üretilen ve yarış otomobillerinde de kullanılan yüksek performanslı otomobil lastiklerinin yanı sıra, markanın savunma sanayine özel olarak ürettiği ve zırhlı araçlarda kullanılan özel lastikler sergileniyor. Standta ayrıca, yine AKO Grubu bünyesinde yer alan Starmaxx markasının performans lastikleri ve grubun jant markası Akojant’ın ticari jantları ile Powcan, Megatork, SHLK jant modelleri sergileniyor. Tüm üretimini ülkemizde gerçekleştiren Akojant, savunma sanayine yönelik ürünler de sunuyor.

AKO Grubunun diğer standında ise, yine ülkemizde geliştirilen ve AKO fabrikasının Turbo akü ve AKO Prestij markalı aküleri tanıtılıyor.

Ticari kökeni 1955 yılına uzanan ve 1970 yılında AKO kurumsal markasını hayata geçiren, 2005 yılında gerçekleştirdiği Petlas satın almasıyla sanayici kimliği kazanan AKO Grubu, lastik, akü, lastik kaplama ve jant ürünleriyle yurdun dört bir yanında hizmet veriyor. Dünyanın 100’e yakın ülkesinde yüzde 100 sermayeli bir Türk markası olarak ülkemizi temsil ediyor.


 

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Endüstri Yan Sanayi

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