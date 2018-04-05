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Renault Trucks, Ege’de turunu tamamladı

Renault Trucks, Ege’de turunu tamamladı

Tarih 05 Nisan 2018, 16:30

Renault Trucks ve Özmutlubaş Otomotiv, Mart ayı boyunca Ege’de filo sahipleri ve kamyon sürücüleri ile buluştu.

Renault Trucks, müşterileri ile buluşmak üzere yola çıktı. 3500 km yaparak Afyon, Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla’daki özel etkinlikleri tamamlayan Renault Trucks, dağıtım kamyonları, uzun yol çekicileri ve inşaat kamyonlarını kapsayan geniş ürün modelleri ile Ege’yi dolaştı.

Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine, müşterileri ile bir arada olmak üzere Türkiye’yi dolaşacaklarını belirterek; “Türkiye’de uzun yol, inşaat ve dağıtım segmentlerinde iddiamızı sürdürüyoruz. Ege’de farklı illerde müşterilerimiz ile buluştuk. Gördüğümüz ilgiden oldukça memnunuz. Bu etkinlikler sayesinde yüksek potansiyeli olan Ege Bölgesi’nde müşterilerimize araçlarımızı yakından tanıtma ve anlatma şansını yakaladık. Aldığımız geri bildirimler ve araçlarımız hakkındaki görüşler, bize bir kez daha doğru yolda olduğumuzu gösterdi” diye belirtti.

Türkiye’de gücümüzle varız
Sebastien Delepine, Türkiye’de 2018 yılında çeşitli etkinlikler ile müşterine ulaşacaklarının altını çizerek; “Farklı alanlarda taşımacılık hizmeti veren müşterilerimizi, çalışma alanlarında ziyaret ediyoruz. Araçların çalışma şartlarını da gözlemlediğimiz sahalarda müşterilerimiz ile buluşmak, en doğru bilgilere ulaşmamızı sağlıyor. Bu doğrultuda araçlarımızın yakıt verimliliği, sağlamlığı, sürüş ve konfor bakımından üstünlüğünü bir kez daha gözlemledik. Hali hazırda Renault Trucks kullanıcılarının yanı sıra araçlarımızı inceleyen diğer firma ve sürücülerin araç özellikleri ve performanslarından etkilenmesi bizleri oldukça memnun etti” dedi.

Renault Trucks, yakıt tasarrufu ve konforu ile uluslararası ve yurt içi nakliye alanında ön plana çıkan T serisi çekicileri, dağıtım segmentindeki D serisi kamyonları ve inşaat gamındaki K serisi sağlamlığıyla ön plana çıkan kamyonların da sergilendiği özel etkinliklere devam edecek.

 

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