Otomotiv sektörünün gözü “Automechanika Istanbul”da!

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05 Nisan 2018, 16:20

Dünyanın en büyük 3. otomotiv fuarı Automechanika Istanbul, 5-8 Nisan tarihleri arasında sektörün profesyonelleri ile bir araya getiriyor.

“Türkiye sanayi her alanda ileri teknolojili üretime odaklanıyor, Türkiye heyecanla yerli otomobilin sahaya çıkmasını bekliyor. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçecek yerli otomobil projesinin itici gücü Türk otomotiv sektörünün rekabetçi yapısı olacak. Türkiye Otomotiv sektörü ihracat şampiyonluğunu son 12 yılda kimseye kaptırmadı. Tüm bu süreç boyunca “Automechanika Istanbul” da sektörün ana buluşma merkezi oldu. Otomotiv endüstrisinin yeni hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşacağına, bu yolda en büyük destekçisinin de “Automechanika Istanbul” olacağına inanıyoruz.”



“Automechanika Istanbul’un en önemli özelliği Türkiye’nin uluslararası fuarlarından biri olup %50’sinin yabancı katılımcılardan oluşmasıdır. Fuarda, dünyanın dört bir yanından bireysel katılımcıların yanı sıra, en yeni ve farklı ürünlerin sergileneceği Almanya’dan Çin’e kadar 12 ülke pavilyonu yer almaktadır. Son yıllarda yabancı firmaların yoğun ilgi ve talebi ile büyümeye devam eden fuar, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve CIS ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden sektör profesyonelini bir araya getirecek. Otomotiv endüstrisinin tüm ürün ve servis gruplarına hitap eden Automechanika Istanbul, katılımcısı olan yerli üreticilerine de önemli iş fırsatları sunacak.”



Türkiye’nin ihracat şampiyonu otomotiv sektörünün en büyük buluşma platformu Automechanika Istanbul bugün kapılarını açtı. Ekonomi Bakanlığı desteğiyle organize edilen ve bölgenin en dinamik ve kapsamlı otomotiv etkinliği olan Automechanika Istanbul‘da, dört gün boyunca otomotiv üreticileri son teknoloji ürünlerini dünya genelinden önemli sektörel alıcılara tanıtma fırsatı bulacaklar.Dünya genelindefirmayı ağırlayan fuarın açılış töreninde konuşan Hannover Fairs Turkey Genel Müdürüşunları söyledi;Automechanika Istanbul’un Frankfurt ve Şanghay’dan sonra dünyanın en büyük 3. Otomotiv fuarı olduğuna dikkat çeken Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdürüşunları söyledi;Automechanika Istanbul bu yıl Alım Heyeti Programı çerçevesinde 11 ülkeden 37 uluslararası delegasyona ev sahipliği yapıyor. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden satın almacı heyetleri fuarda ağırlanırken, katılımcı firmalarla pek çok uluslararası alıcıyı bir araya getiren fuar aynı zamanda çevre ülke pazarlarına yatırım yapmayı hedefleyen tüm yerli ve yabancı firmalara da yeni iş anlaşmaları sağlama fırsatı sunuyor. Bunun yanı sıra, Türkiye genelinden meslek ve ticaret odaları işbirliği ile 28 ilden 110 otobüs de Anadolu Heyeti çalışmaları kapsamında fuar ziyaretinde bulunacak.Automechanika Istanbul’da bu yıl yeni ürün gruplarıyla birlikte yerli ve uluslararası firmalar; Parça & Sistemler, Bakım & Onarım, Aksesuarlar & Tuning, Madeni Yağ, Reifen Lastik ve Jant, Akü, E-mobility, Araç Yıkama & Bakım Merkezi olmak üzere özel oluşturulan bölümlerde yenilikçi ürünlerini sergileme fırsatı bulacak. Birçok etkinliğe ve özel tanıtım alanlarına da ev sahipliği yapan fuarda, sektör profesyoneli konuşmacıların sunumlarıyla; çeşitli seminer, atölye ve etkinlikler düzenlenecek.12. kez düzenlenen Automechanika Istanbul Fuarı bünyesinde, bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan E-Mobility ve Geleceğin Teknolojileri Alanı, mobilite ve geleceğin teknolojileri konusundaki yenilikçi fikirler ve ürünler için bir buluşma noktası olacak.Otomotiv ana sanayi, tedarikçiler ve yeni girişimciler bu alanda alternatif sürüş sistemleri, otonom sürüş, otomobil üretiminde yaşanacak gelişmeler, geleceğin filo yönetimi, akıllı şarj istasyonları, data yönetimi, alternatif yakıt teknolojileri konusundaki çalışmalarını sergileyecek. Aynı zamanda uzaktan bakım, telediagnostik, pil ve akü alanındaki heyecan verici teknolojik gelişmelerin tartışılacağı sunumlara yer verilecek.Elektrikli araçların yaygınlık kazanmasıyla birlikte Automechanika Istanbul’da bu yıl ilk defa otomotiv sektörünün gündeminde önemli bir yer tutan şarj istasyonları konusu ele alınıyor. Bu yıl yine bir ilk olarak Bakım&Onarım ürünlerinin sergilendiği‘da Araç Yıkama ve Bakım özel bölümünde cam filminden araç temizliğine, seramik kaplamadan göçük düzeltmeye kadar birçok alanı kapsayan özel eğitim programları da düzenlenecek.- Satış Sonrası Otomotiv Tedarikçileri Derneği,- Otomotiv Parçaları Yeniden İmalatçıları Derneği,- Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği,– Otomobil Servis Ekipmanları Üretici ve İthalatçıları Derneği (Almanya),- Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği,- Avrupa Garaj Ekipmanları Birliği (Belçika),– Otomotiv Yenileme Pazarı Distribütörleri (Belçika),– Ağır İş Aracı Üreticileri Birliği, Kompozit Sanayicileri Derneği,– İstanbul Ticaret Odası,– Motor Ekipmanları Üreticileri Birliği,- Denizaşırı Otomotiv Konseyi,– Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği,– Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği,- Otomotiv Mühendisliği Derneği,– Türkiye Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği,- Türkiye Elektrikli ve Hibrid Otomobiller Platformu,- Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu,- Almanya Alman Motor Endüstrisi ve Tamir Federasyonu,- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı.