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Otokar Busworld'e 9 aracını götürecek

05 Nisan 2018, 13:39

Türkiye'nin lider otobüs üreticisi Otokar, turizmin başkentlerinden İzmir'de ilk kez kapılarını açacak olan Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı, Busworld Turkey'de gövde gösterisi yapacak.

Otokar, 19-21 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda şehir içi toplu taşıma, servis ve turizm sektörü için geliştirdiği 7 metreden 18,75 metreye kadar uzanan yenilikçi 9 otobüsünü tanıtacak.



Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Ortadoğu, Yakın doğu, Rusya ve Türkiye Cumhuriyetler, Doğu Avrupa Ülkeleri, Kuzey Afrika ve Akdeniz'den 500'ün üzerinde şirketin yeni ürün ve teknolojilerini tanıtacağı Busworld Türkiye İzmir’e geniş ürün yelpazesi ile katılacak. Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs markası unvanına sahip olan Otokar, 19-21 Nisan 2018 tarihleri arasında 7’inci kez kapılarını açacak olan Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı, Busworld Turkey'de şehir içi toplu taşıma, servis ve turizm sektörü talepleri doğrultusunda geliştirdiği 7 metreden 18,75 metreye kadar uzanan yenilikçi 9 otobüsünü tanıtacak.



Turizm sektörünün yüzünü güldürecek

Otokar, turizmin merkezi İzmir'de hem şehirlerarası hem de turizm taşımacılığında kazanç artıran, geçtiğimiz yıl yenilenen, ödüllü otobüsü Doruk T'nin yanı sıra Türkiye ve Avrupa'da en çok tercih edilen ve bugüne kadar 30 bine yakın satışı gerçekleşen Sultan ailesini yeni tasarımlarıyla sergileyecek.



Şehir içi toplu taşımada konfor çıtasını yükseltiyor

Sahip olduğu Ar-Ge merkezi ile kullanıcı beklenti ve isteklerine uygun araçlar geliştirerek dayanıklılığı, güvenliği ve ekonomiyi bir arada sunan Otokar, Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerin toplu taşıma filolarına kattığı yenilikçi araçları da Busworld'de sergileyecek. Türkiye'de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs (ESHOT) Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlanan Kent LF körüklü, Kent LF ve şehir içi yolcu taşımacılığına yeni bir soluk getiren Sultan LF otobüsleri de Otokar’ın Busworld’deki standında yer alacak. Şehir içi toplu taşımacılığında engel tanımayanların gözdesi Sultan Maxi City otobüsünü de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.



Global otobüs sektörünün en eski ve saygın uluslararası ihtisas fuarı olarak gösterilen Busworld'de Otokar, Avrupa'da yaygın olarak kullanılan; Türkiye için yeni bir konsept olan Kent U aracıyla da fark yaratacak. 76 kişiye varan yüksek yolcu kapasitesi, orta mesafede ayakta ve oturarak yolcu taşıma imkanı ile dikkat çeken Kent U'nun Euro 6 standartlarındaki çevreci motoru 233 kW gücü ile performanstan da ödün vermiyor.



Servis ve turizm taşımacılığının yeni gözdeleri de Busworld'de

İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile ilk kez İzmir'de gerçekleştirilecek olan organizasyonda Otokar, servis taşımacılığı için ürettiği araçlarını da sergileyecek. Ürettiği araçlarıyla 40'tan fazla ülkeye otobüs ihracatı gerçekleştiren Otokar, her türlü yol koşulunda üstün performans sağlayan, düşük işletme giderleriyle ön plana çıkan Sultan S'in yanı sıra, 29+1 küçük otobüs segmentinde uygun ilk yatırım maliyeti, düşük yedek parça ve işletme giderleri ile ön plana çıkan Poyraz’ı da tanıtacak. Turizmin vazgeçilmez otobüsü Sultan Mega ve Doruk T de ziyaretçilerin incelemesine sunulacak.



