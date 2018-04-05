Fenerbahçe'ye özel Tourismo

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05 Nisan 2018, 12:46

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın kara yolculuklarında kullanacağı yeni Tourismo 15 RHD otobüsü, Gürsel Turizm tarafından kulübe tahsis edildi.

Türkiye şehirlerarası ve turizm otobüs sektörünün lideri Mercedes-Benz Türk ile personel ve okul taşımacılığının lider firması Gürsel Turizm, Süper Lig’in en iddialı takımlarından Fenerbahçe için bir kez daha güçlerini birleştirdi. Efsanevi teknik direktör Didi döneminden beri sarı lacivertli takıma hizmet veren Gürsel Turizm, 2016 yılından itibaren Fenerbahçe Spor Kulübü’nün karayolu resmi ulaşım sponsoru olmaya devam ediyor. 2016-17 futbol sezonunda tercihini yeni Travego’dan yana kullanan Gürsel Turizm, her zaman sektörün en yeni ve en popüler otobüsünü takımları Fenerbahçe’ye tahsis ettiklerini belirterek, bu sefer de tercihini özel bir yeni Tourismo 15 RHD otobüsten yana kullandı.Ocak ayında lansmanı gerçekleştirilen ve piyasaya sunulan yeni Tourismo 15 RHD’nin koltukları, Fenerbahçe takım otobüsüne özel olarak sarı-lacivert kumaş döşeme ile kaplandı. Standart donanımlı Tourismo otobüslerinden farklı olarak tuvaletin bulunduğu Fenerbahçe takım otobüsü, ayrıca alüminyum alaşımlı jantlara sahip.Hem sürücüsüne hem de yolcusuna en üst düzeyde konfor sunan yeni Tourismo 15 RHD; 3,7 metre olan dış yükseliği ve 12,3 metre olan uzunluğu ile ferah bir seyahat ortamı sağlarken, çift bölge (dual zone) kontrollü klima sistemi, otobüsün içerisindeki atmosferi daha da konforlu hale getiriyor. Isıtma ve iklimlendirme için kullanılan ön ve arka kontrol bölgeleri, aracın içinde homojen bir sıcaklık dağılımı sağlayarak, sporcuların rahat bir yolculuk yapmalarına olanak tanıyor.Yenilenen monokrom kokpitinde, çok fonksiyonlu direksiyon simidi, yüksek çözünürlüklü renkli ekrana sahip yeni gösterge paneli ve yeni bir elektronik anahtar sistemi bulunan Tourismo’ya, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne özel olarak ayrıca uydu anteni de dahil edildi.Euro 6 BlueTec OM 470 FE (Yakıt Verimliliği Paketi) motora sahip yeni Tourismo 15 RHD, egzoz emisyonlarını düşürürken daha düşük yakıt tüketimini de beraberinde getiriyor.Yeni Tourismo asistan sistemleriyle de maksimum güvenlik sunuyorYeni Tourismo’nun güvenlik ve sürüş destek sistemleri sayesinde, Fenerbahçe Futbol Takımı’nın güvenliği en üst düzeyde sağlanıyor. Yeni Tourismo, gelişmiş güvenlik sistemleriyle ticari araç sınıfında standartları yeniden belirliyor. Bu özelliklerden bazıları şu şekilde:• Bir çarpışma durumunda çarpışılan aracın otobüsün altına girmesini önleyen, tüm sürücü bölmesini özel bir çerçeve yapısı içinde komple arkaya doğru iterek sürücünün korunması sağlayan Ön Çarpışma Koruyucu Sistemi (FCG),• Önde yavaş giden veya duran araca arkadan çarpma riskini azaltan, bir tehlike algıladığı anda, sürücüyü uyarıp frenleme uygulayarak arkadan çarpma riskini veya kaza kaçınılmazsa yaşanan kazanın verebileceği hasarı azaltan Aktif Acil Fren Sistemi (AEBS),• Aracın istem dışı şerit değiştirdiğini algıladığı takdirde, sürücü koltuğunu şerit ihlali yapılan tarafa doğru hissedilir bir şekilde titreterek sürücüyü uyaran Şerit Takip Asistanı (SPA),• Tekerleklerin frenleme anında kilitlenmesini engelleyen Antiblokaj Fren sistemi (ABS),• Savrulmayı önleyerek virajlarda ve ani manevralarda güvenliği sağlayan Elektronik Stabilite Programı (ESP),• Hızlanma anında çekici tekerleklerin kaymasını engelleyerek buzlu yollarda bile güvenli kalkış imkânı sağlayan Patinaj Önleyici Sistem (ASR),• Her koşulda dengeli frenlemeyi sağlayan Elektronik Fren Sistemi (EBS) ve Fren Destek Sistemi (BAS).