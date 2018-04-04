ExxonMobil, ICCI 2018’de

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04 Nisan 2018, 13:53

ExxonMobil Türkiye, Mobil Endüstriyel Yağlarıyla 24. Uluslararası Enerji, Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 2018’de yer alacak.

Kurulduğu günden bu yana tüm sektörlere yönelik yüksek performanslı yağlar ve yağlama çözümleri sunan ExxonMobil; Türkiye’nin en büyük Enerji, Çevre Fuarı ve Konferansı olan 24. Uluslararası Enerji, Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 2018’de yer alacak.Şirketler; artan nüfusla birlikte enerji sarfiyatının da önlenemez biçimde yükseldiği son yıllarda, enerji verimliliği sağlayacak sürdürülebilir çözümler üretmeye odaklanıyor. ExxonMobil’in de bu alanda çözüm sunan üretkenlik artırmaya yardımcı yağları; enerji verimliliğinin yanı sıra, çevreye duyarlı ve iş güvenliğine destek oluyor.Enerji, madencilik, demir çelik ve diğer birçok farklı sektörde zorlu koşullarda çalıştırılan ekipmanlar, arızalar yaşandığında personel için hayati riskler yaratabiliyor ve işletme sahibine ekstra maddi yük getiriyor. Bu zorlukları minimuma indiren ExxonMobil’in yeni nesil kullanılmış yağ analiz programı Mobil Serv, hidrolik sistem, dişli kutusu, türbin gibi ekipmanların plansız duruşlarının önlemesinde büyük avantaj sağlayabiliyor.ExxonMobil fuarda günümüzün yüksek verimli, düşük emisyonlu, dört zamanlı gaz motorlarında en üst seviyede koruma sağlamak için tasarlanan Mobil Pegasus™ 1100 Serisi gaz motoru yağlarını tanıtacak. Mobil Pegasus™ 1100 Serisi yüksek performanslı, doğal gazla çalışan motorlarda en az 1,5 kat daha uzun yağ değişimi aralıkları sunan, en yeni nesil Mobil Pegasus serisi olma özelliğini taşıyor.Exxon Mobil, 2-3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan ICCI 2018’de 10uncu salonda, D103-E102 numaralı fuar standında üretkenliği artırma amaçlı yeni Pegasus 1100 serisi ürünlerini ziyaretçilere tanıtmaya hazır. ExxonMobil, motor performansını artıran ve yağ değişim aralıklarını uzatan Mobil Pegasus 1105 ve 1107 ile verimliliği en zorlu koşullarda bile ortaya çıkaran ve gaz motoru için sağlık kontrolü sağlayan Mobil ServSM Yağ Analizi programı başta olmak üzere üretkenliği artırmaya odaklanan üstün performanslı ürünlerini sergileyecek.