Alstom Türkiye ile İTÜ arasında teknik işbirliği protokolü imzalandı

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04 Nisan 2018, 13:14

Alstom Türkiye ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye’de eğitim alanında işbirliği geliştirmek amacıyla teknik işbirliği protokolü imzaladı.

Anlaşma, 03 Nisan 2018 tarihinde saat 12.00’da İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Alstom Türkiye Genel Müdürü Sn. Arban Çitak ve Alstom Grup Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Sistem ve Altyapı Başkan Yardımcısı Sn. Mama Sougoufara nezdinde imzalandı. Anlaşmanın süresi, uzatılabilir olmak üzere 5 yıldır.Ortaklık, İTÜ mühendislik öğrencilerinin ve Alstom’da işe başlayanların “Demiryolu Mühendisliği” alanında eğitimine odaklıdır. Alstom’da işe başlayanlar, Alstom ve İTÜ eğitmenlerinden eğitim alacak, böylelikle hat işleri ve güç temini gibi alt sistemlerde uzman sayısı arttırılacaktır. Bu bağlamda ilk “Demiryolu Mühendisliği” eğitimi, 26-30 Mart tarihleri arasında düzenlenmiştir. Ortaklık kapsamında Alstom uzmanları ise, İTÜ mühendislik öğrencilerine Demiryolu sektörünü tanıtacak ve Alstom’un Dünya çapındaki deneyimleri ve önemli proje referansları hakkında bilgi verecektir. Bu işbirliği, iki taraf arasında düzenlenecek seminerler, atölyeler, konferanslar, sempozyumlar, kongreler, toplantılar, tanıtım etkinlikleri gibi ortak faaliyetleri de kapsayacaktır.Alstom Türkiye Genel Müdürü Sn. Arban Çitak, “Bu ortaklık, genç ve yetenekli İTÜ mühendislerini sektörün bir parçası olmaya teşvik ederek, Türkiye’de demiryolu sektöründe farkındalığı ve vasıflı işgücünü arttırmaya, alanlarında uzman ve kalifiye Türk Alstom mühendisleri ile sektöre değer katmaya yardımcı olacak” demiştir.İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise “İTÜ, kuruluşundan bugüne ulaşım sistemleri ve çözümleri konusunda çalışarak, alanda en ayrıcalıklı birikime sahip akademik kurum olmuştur. Bu birikim üniversitemizin geleceğini şekillendirmede de yol göstericidir. Tematik ve hibrit çalışmalar ekseninde akademik gelişim hedeflenmekte, her ikisi için de ulaşım öncelikli alanlar arasında kabul edilmektedir. Bu doğrultuda hem uzmanlaşmış işgücünün yetiştirilmesi sağlanmakta hem de yenilikçi çözümler ile sektöre yön veren adımlar atılmaktadır. Ulaşım sektörünün farklı katmanlarında ve kademelerinde İTÜ’nün üstlendiği öncü görev, seçkin proje ortaklarının deneyimi ile gelişmekte; ülkemize toplumsal yaşamda konforu artıran ve teknolojik üstünlük sağlayan çalışmalar olarak geri dönmektedir” demiştir.Alstom, Türkiye’de yaklaşık 60 yıldır faaliyet göstermektedir. İstanbul ofisi, hem Orta Doğu ve Afrika bölgesi için Bölgesel Genel Merkez, hem de sinyalizasyon ve sistem projeleri için bölge merkezi görevi görmektedir. Dolayısıyla, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki sinyalizasyon ve sistem projelerine ilişkin tüm ihale, proje yönetimi, tasarım, satın alma, mühendislik, bakım hizmetleri İstanbul’dan yürütülmektedir. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi genelindeki mevcut Alstom projelerine yetenek sağlanan ana platformdur.