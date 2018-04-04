Glokal DAF’ta seferberlik dönemini başlattı

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04 Nisan 2018, 12:41

Glokal, geçtiğimiz dönem müşteri ilişkileri yönetimi ve çekirdek satış ve satış sonrası hizmetler kadrosunu güçlendirdi. İstanbul’un Avrupa yakasında nakliyecilere yönelik olarak İkitelli’de, Anadolu yakasına yönelik olarak da Orhanlı - Tuzla servisleri hizmete girdi ve DAF müşterilerini servislerden yararlanmaya davet eden bir "Servis Seferberliği" başlatıldı.

Hizmet ve etkinlik alanı genişleyecek

DAF’ın 90. Yılı

Yeni ve geliştirilmiş kamyon ve çekicileri ile 2018 yılında Türkiye ağır ticari araç pazarındaki payını artırmaya odaklanan DAF Trucks ve bayi Glokal Motorlu Araçlar, bu doğrultuda satış ve satış sonrası hizmetler ile müşteri ilişkilerini güçlendirip geliştirecekler.Glokal Motorlu Araçlar Operasyon Direktörü İsmail Şimşek; DAF ürün kalitesinin satış sonrası hizmetlerle destekleneceğini, satış finansmanına yönelik özel ve cazip kampanyalar sunacaklarını açıkladı.Geçtiğimiz yıl DAF Trucks Türkiye bayileri arasına katılan ve Acıbadem merkez ofisle faaliyete başlayan Glokal Motorlu Araçlar, ilk satışları ve teslimatlarını gerçekleştirmişti.Glokal, geçtiğimiz dönem müşteri ilişkileri yönetimi ve çekirdek satış ve satış sonrası hizmetler kadrosunu güçlendirdi. İstanbul’un Avrupa yakasında nakliyecilere yönelik olarak İkitelli’de, Anadolu yakasına yönelik olarak da Orhanlı - Tuzla servisleri hizmete girdi ve DAF müşterilerini servislerden yararlanmaya davet eden bir "Servis Seferberliği" başlatıldı.“Verimli taşıma için mükemmel bir kamyondan daha fazlası gerekir. Bu nedenle Glokal , profesyonel ekipleri ve güncel teknolojisi ile Anadolu yakasında Orhanlı-Tuzla mevkiinde 1.800 m2 , Avrupa yakası İkitelli Basın Ekspres Yolu mevkiinde 3 bin 300 m2 alanda satış ve servis hizmetine başladı” diyen İsmail Şimşek, çalışmaları ile ilgili olarak şunları söyledi:“Geçtiğimiz yıl temel yapı ve organizasyonumuzu oluşturduk. Bu yıl hizmet alanımızı genişleterek, daha hızlı hareket edeceğiz, özellikle uluslararası nakliyeciler, lojistik firmaları ve yurt içi taşıma hizmet veren firmaların filolarında DAF çekici ve kamyonların yer almasını sağlayacağız. İnşaat ve hazır beton firmaları da hedeflerimiz arasında yer alıyor.DAF yakıt tüketimi ve ürün kalitesi ile çekici ve kamyonda üst sınıf prestijli ve verimli bir ürün. Bu üstün özellikleri ile seçkin nakliyecilerin tercihi olmaya devam edecektir.”Glokal Motorlu Araçlar Pazarlama Müdürü Umut Ceyhun ise pazara toplam sahip olma maliyetinde sağladığı avantajlarla tanınan çekici ve kamyonlar sunduklarını vurgulayarak, “Geçtiğimiz yıl DAF ürün yelpazesi tamamen yenilendi. İnşaat serisi de dahil olmak üzere pazara yenilenmiş, geliştirilmiş kamyon ve çekiciler sunuyoruz. İddialıyız. DAF’ın 90. yaşını kutladığımız bu yıl hem DAF Trucks hem bizim hem de müşterilerimiz için özel ve önemli bir yıl olacak. Avrupa’da çekicide başta İngitere ve Hollanda olmak üzere yüksek bir pazar payına sahip DAF Trucks’ın Türkiye pazarındaki payını da yükseltmeyi hedefliyoruz. Glokal Motorlu Araçlar olarak, DAF Trucks’ın satışlarını artıracağız” dedi.